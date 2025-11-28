Haberler

300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Başkanı Ramazan Bingöl, artan maliyetler ve online yemek platformlarının uyguladığı yüksek komisyonlara karşı harekete geçti. Türkiye genelinde yüzde 20 indirime gideceklerini belirten Bingöl, "Online platformlara sesleniyorum. Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar" dedi.

  • Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Türkiye genelinde restoran fiyatlarında yüzde 20 indirime gideceklerini açıkladı.
  • TÜRES, online yemek platformlarından komisyon oranlarının yüzde 40'ı bulduğunu ve bu oranların makul seviyelere çekilmesini talep etti.
  • TÜRES, online platformlar komisyonları düşürmezse 300 bin restoran ve kafenin bu platformlardan çıkacağını belirtti.

Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Başkanı Ramazan Bingöl, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada Türkiye genelinde yüzde 20 indirime gideceklerini açıkladı.

"ADI KONULMAMIŞ BİR PROTESTO YAŞIYORUZ"

Pahalılık ve son yaşanan gıda zehirlenmesi olaylarının sektörü ciddi derecede olumsuz etkilediğini belirten TÜRES "Adı konulmamış bir protesto yaşıyoruz" dedi.

"KOMİSYONLARIN MAKUL BİR SEVİYEYE ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Gıda zehirlenmesi haberleri ile bazı restoran işletmelerde yüzde 90 iş kaybı yaşandığını vurgulayan Bingöl, "Ancak biz uzun süredir başka bir sorunda mücadele ediyorduk. O da online yemek platformlarındaki yüzde 40'ı bulan komisyonlar. Onlardan komisyonların makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz" diye konuştu. Bingöl, online platformlarca ciddi bir mücadeleye başladıklarının altını çizdi.

Ramazan Bingöl, "Vatandaşlar online platformdan sipariş vermesin. Gelip bizden daha ucuza alsın. Şu an bin liralık siparişim 531 lirası bize kalıyor gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu vatandaşa pahalılık olarak yansıyor. Şimdi kampanyamız ile bu durumunun önüne geçmek istiyoruz. Böyleye vatandaş yüzde 20 daha ucuza alacak" diye konuştu.

"300 BİN RESTORAN VE KAFE SİSTEMDEN ÇIKARIZ"

Ramazan Bingöl, "Online platformlara sesleniyorum. Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar" şeklinde konuştu. Bingöl, restoranların bir boykot başlatmayı düşündüğünü ve vatandaşın da kendilerinin yanında olmasını beklediklerini ifade etti. Bingöl, sektör olarak kendi sipariş sistemlerini kuracaklarını anlattı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

SKT'si 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de...
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.