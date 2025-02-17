3. TÜRSAB Turizm Kongresi Antalya'da Gerçekleşti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 3. TÜRSAB Turizm Kongresi, turizm paydaşlarını Antalya'da bir araya getirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, kongreleri sektörü bir araya getirmesi, eksikleri ve artılarını değerlendirmeleri açısından önemsediğini söyledi.

Türkiye'nin turizmde gerek turist sayısında gerekse gelirde önemli bir büyüme kaydettiğini vurgulayan Yağcı, "Turizm bir değerler zinciridir. Bunun içinde acente, rehber, yeme içme üniteleri, oteller var. Hepsi bu zincirin birer parçası, olmazsa olmazı. Turizm denilince acente de olacak, otel de olacak, rehber de olacak, yiyecek içecek üniteleri de olacak, ulaşım da olacak. Bu değerler zinciri turizm sektörünü oluşturuyor. Hepimiz birbirimize rakip değil, değer kazandırıyoruz." diye konuştu.

Zinciri oluşturan değerlerin hepsinin rolünün farklı olduğunu belirten Yağcı, herkesin işini layıkıyla yaptığı takdirde gelen turistin daha sağlıklı hizmet aldığını kaydetti.

Türkiye'nin turizm hedeflerinin her geçen yıl büyüdüğünü ifade eden Yağcı, bunlara ulaşmanın da birlik içinde çalışmayla mümkün olacağını belirtti.

Yağcı, Türkiye'nin turizmde bir dönem Mısır, Tunus ile kıyaslanırken, şu anda İspanya, İtalya ile kıyaslandığını, bazı bölgelerin Yunanistan ile rekabet ettiğini söyledi. Yeni bir rekabet ortamı doğduğunu dile getiren Yağcı, bu açıdan yurt dışında çıkan olumsuz haberlere karşı da birlikte mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Turizmin en küçük olumsuzluktan hemen etkilenen bir sektör olduğunu anımsatan Yağcı, "Krizlere bağışıklık kazanmış bir sektörüz tabi bu kolay olmadı. Çok önemli çalışmalar yapıldı, pazar çeşitliliği bunlardan biriydi." dedi.

"Sektörün geleceğine ışık tutma hedefiyle çalışmalara devam edeceğiz"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da turizmin zor işlerinden biri olduğunu, sektör paydaşlarının insanları mutlu etmek için çalıştıklarını belirtti.

Turizmin çok dinamik bir sektör olduğunu dile getiren Bağlıkaya, turizmin küresel ve yerel ekonomiden ulusal ve uluslararası siyasete, dönemsel mevsim hareketlerinden çok daha uzun vadeli iklim değişikliklerine, ulaşımdaki gelişmelerden teknolojiyle farklılaşan tüketici beklentilerine kadar her konudaki gelişmelere tesir ettiğini söyledi.

TÜRSAB olarak kurulduğu 1972 yılından bu yana Türkiye'nin turizminin gelişmesi için çalıştıklarını aktaran Bağlıkaya, "Sektörümüzün geleceğine ışık tutma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hızla değişen dünyada yeni fırsatlarla sorumluluklarımız da artıyor. Bu durumun bilincinde ortak aklı öne çıkartacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin de kongrenin sektöre yeni yol haritası oluşturulmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.

Turizmin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Narin, "Turizmdeki büyümeyle sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli oyuncu haline geldik." dedi.

Çeşitliliğin artırılması, yeni pazarların geliştirilmesi gibi çalışmalarla Türkiye'nin dünya turizminde önemli bir noktaya geldiğini söyleyen Narin, bu çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini bildirdi.

TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener de "Turizmin geleceğinde havacılık" konusunda sunum yaptı.

Kongre, yarın sona erecek.