Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle Türkiye'deki işsizlere iş imkânı doğacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 175 bin işsiz bulunuyor. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi durumunda Türkiye'de birçok sektörde boşluk ortaya çıkacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Okuyucu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün istihdam oranlarına katkı sunacağının altını çizen Prof. Dr. Hasan Okuyucu, Suriyelilerin ağır sanayide istihdamının düşük olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Okuyucu açıklamalarına şöyle devam etti: Türkiye'de ikamet eden Suriyelilerin vasıflı iş gücü miktarı çok yüksek değil. Pek çok sanayicimiz Suriyelileri uzun süreli istihdam edecek önlemler almadı. Ağır sanayi içerisinde Suriyelilerin sayısının yüksek olduğu kanaatinde değilim. Suriyelilerin ani göçünün sanayi üretimi üzerinde olumsuz etkisi olmaz. Suriyeliler hala Türkiye'de ekonomiye önemli girdi sağlayacak noktaya gelmediler. Ağır sanayi kısmında Suriyelilerin istihdam edilme oranları çok çok düşük.