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Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle Türkiye'deki işsizlere iş imkânı doğacak

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Okuyucu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin vasıflı iş gücü miktarının son derece düşük olduğunu belirtti. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi durumunda Türk vatandaşlarına çok sayıda iş imkânı doğacağını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 175 bin işsiz bulunuyor. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi durumunda Türkiye'de birçok sektörde boşluk ortaya çıkacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Okuyucu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün istihdam oranlarına katkı sunacağının altını çizen Prof. Dr. Hasan Okuyucu, Suriyelilerin ağır sanayide istihdamının düşük olduğunu belirtti.

3 milyon 175 bin kişiye iş imkânı

Prof. Dr. Okuyucu açıklamalarına şöyle devam etti: Türkiye'de ikamet eden Suriyelilerin vasıflı iş gücü miktarı çok yüksek değil. Pek çok sanayicimiz Suriyelileri uzun süreli istihdam edecek önlemler almadı. Ağır sanayi içerisinde Suriyelilerin sayısının yüksek olduğu kanaatinde değilim. Suriyelilerin ani göçünün sanayi üretimi üzerinde olumsuz etkisi olmaz. Suriyeliler hala Türkiye'de ekonomiye önemli girdi sağlayacak noktaya gelmediler. Ağır sanayi kısmında Suriyelilerin istihdam edilme oranları çok çok düşük.

3 milyon 175 bin kişiye iş imkânı

Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle Türkiye'deki işsizlere iş imkânı doğacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıShef :

Bizimkiler gerçekten çalışmak istemiyorlar, biraz tuhaf ama hakikat bu maalesef. Çalışmak isteyene iş var her zaman. Tabi elinden bir şeylerin gelmesi lazım, biraz da gayret. AZ İŞ, ÇOK PARA veren işler peşindeler….

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Haber YorumlarıNursen Koca:

işi beğenilerse tabii.

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