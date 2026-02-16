Savunma ve havacılıkta entegrasyon ve ekosistem vurgusu

SAHA İstanbul koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kümelenme desteği kapsamında yürütülen Milli Havacılık Endüstrisi Kümelenmesi - SAHA MİHENK faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen "3. Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı"nda, havacılık sektöründeki önemli gündem başlıkları ele alındı.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen "Firmaların Ulusal ve Uluslararası Havacılık Sanayii Ekosistemine Entegrasyonu" başlıklı panelde savunma ve havacılık ekosisteminin üretim kapasitesi, kalite standardı ve entegrasyon süreci masaya yatırıldı.

ASELSAN Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, sektörde artan sipariş hacmi ve kapasite ihtiyacına dikkati çekti. Üretimlerinin yüzde 85-90'ının alt yüklenici firmalarla gerçekleştirildiğini vurgulayan Aslan, "ASELSAN'da kalite skalası kullanıyoruz. C, B ve A şeklinde sınıflandırdığımız yapıda C skalası çalışabilmek için en az istenen seviye. Firmalarımızı B ve A seviyelerine yönlendirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu seviyelere yükselirken firmalarımızın yönetim kademesinin de sürece güçlü destek vermesi, kaliteye sürekli yatırım yapılması ve gerekli süreç desteğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl bu geliştirme çalışmasını 18 firmada yürüttük ve firmalarımızın tamamında önemli bir iyileşme sağlandı." ifadelerini kullandı.

ROKETSAN Kalite Yönetim Direktörü Özgüç Onur Güneri, büyümenin ekosistem üzerinden kurgulanması gerektiğini ifade ederek, "Biz organik olarak büyümeyeceğiz. Ekosistemimizi büyüterek ekosistemin paydaş yetkinliklerini arttırarak büyümek zorundayız." dedi. Güneri, uluslararası ölçekte güven ve itibar için denetlenebilirliğe işaret ederek, "Şeffaf olabilmek... Çünkü bir ana sanayi ya da uluslararası bir sözleşme sahibi gün sonunda sizin ne kadar iyi, ne kadar fedakar olduğunuzu değil, gerçekten bütün süreçlerinizin şeffaf bir şekilde denetlenebilir ve hesap verilebilir olup olmadığını sorguluyor." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kalite ve Sertifikasyon Başkanı Ömer Faruk Türkmen, kalite anlayışının yalnızca standart değil, güvenlik meselesi olduğuna değinerek, "Biz ürün için kalite yapmaya çalışıyoruz. Ürüne hizmet etmeyen kalite aslında bizim için bir faydaya dönüşmüyor." dedi. Türkmen, havacılıkta sorumluluğun uzun vadeli olduğuna işaret ederek, "40 sene uçacak uçağın bir parçası denetleniyor. 40 sene bu sorumluluğun altına giriyoruz demektir." ifadelerini kullandı.

TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Emre Saylan da kalite ve ürün ehemmiyetinin kendileri için tartışılabilecek ama pazarlık edilemeyecek bir konu olduğunu kaydetti.