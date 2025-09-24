3. AWS Cloud Day'de bulut teknolojisindeki son gelişmeler deneyimlendi

Amazon Web Services (AWS) Türkiye, bulut teknolojileri alanındaki gelişmeleri sektör temsilcileriyle paylaşmak amacıyla 3. AWS Cloud Day etkinliği gerçekleştirdi.

İstanbul Zorlu PSM'nin ev sahipliği yaptığı etkinlik, iş ve teknoloji liderleri ile teknik uzmanları bir araya getirdi. Katılımcılar, etkinlik alanındaki yapay zeka atölyeleri ve teknoloji sunumları aracılığıyla bulut teknolojilerine dair son yenilikleri deneyimledi.

Program kapsamında 30'dan fazla AWS kullanıcısı dijital dönüşüm süreçlerini anlatırken, 20'den fazla sektörel oturum ve 5 interaktif atölye çalışması düzenlendi.

Katılımcılar, yapay zeka demo alanında sektörlerine ilişkin farklı çözümleri ve teknolojileri gözlemleme fırsatı yakaladı. Etkinliğe destek veren 10'dan fazla sponsor da sunum yaptı.

- "Cloud Day ile binlerce kişiye ulaşıyoruz"

Etkinlik kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdikleri etkinlikte kullanıcılar, iş ortakları ve sponsorlarla olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Etkinlik vesilesiyle binlerce kişiye ulaştıklarına değinen Özselçuk, Türkiye'de hizmet vermeye başladıkları 2015'den bu yana her ölçekten kullanıcıya hem buluta geçişlerinde hem de yapay zeka yolculuklarında eşlik ettiklerini söyledi.

Özselçuk, "Her sene artan bir talep ve katılımla çok ciddi bir ilgi görüyoruz. Bu etkinliğin en güzel tarafı, dijital dönüşümlerini tamamlayan, yapay zeka projeleri geliştiren müşterilerimizin kendilerini anlatmaları oluyor." dedi.

Türkiye'de yatırımlarını artırarak devam edeceklerini vurgulayan Özselçuk, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, Türkiye'de Türk lirası faturalandırma sistemini devreye aldık. Sonrasında Türkiye'de 'edge' lokasyonlarımızı konumlandırdık. Müşterilerimize daha yüksek performans vermeye başladık. Hybrid Cloud çözümü isteyen, yani verisini Türkiye'de tutmak isteyen ve aynı zamanda düşük veri gecikmesi isteyen müşterilerimiz için de 'AWS Outpost' çözümünü sunmaya başladık."

Özselçuk, 10 yıldır hizmet verdikleri kullanıcıların hem dijital dönüşüm hem de yapay zeka alanında yanında olduklarını, dijital platformlarda binlerce müşterinin günlük rutinlerini AWS'nin dijital altyapısıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirdiğini aktardı.

Türkiye'deki operasyonlarının büyüklüğüne değinen Özselçuk, şöyle devam etti:

"Türkiye'de operasyonumuz her geçen gün artıyor. Son 10 yıldır büyüyen organizasyonumuz ve artan iş ortağı ekosistemimizle Türkiye'de binlerce müşterimize hizmet veriyoruz. Ciddi bir şekilde, altyapıya yatırımımız devam ediyor. Türkiye'de dijital dönüşümün arkasındayız ve kurumsal müşterilerden yeni girişimlere kadar her ölçekten kuruma yardım etmekten, destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümünde hep birlikte çalışmak için çok istekliyiz. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah, hep birlikte dijital dönüşümünde çok büyük farklar yaratacağız."

Yapay zekada üç ayaklı strateji yürütülüyor

Yapay zekanın işletmelerin işleyiş biçimini kökten değiştirdiğini, bu alanda üç ana noktaya yoğunlaştıklarını vurgulayan Özselçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle, kendi geliştirdiğimiz donanım altyapısıyla şirketlere büyük avantaj sağlıyoruz. Bu özel çipler sayesinde hem maliyet hem de performans açısından çok daha verimli bir ortam sunuyor, müşterilerimizin büyük dil modelleri ve yapay zeka uygulamalarını daha hızlı ve uygun maliyetle hayata geçirmesine imkan veriyoruz. İkinci olarak, Amazon Bedrock platformumuzla sektördeki en güncel ve güçlü yapay zeka modellerini tek bir çatı altında topluyoruz. Böylece müşterilerimiz, farklı sağlayıcılara tek tek ulaşmak zorunda kalmadan, güvenlik standartlarını koruyarak ihtiyaçlarına en uygun modeli seçebiliyor ve yönetebiliyor. Son olarak da üretken yapay zekada sadece sohbet robotlarıyla sınırlı kalmıyoruz. Kendi kendine hedef belirleyen, karar alabilen ve bu kararları uygulamaya dönüştürebilen sistemler üzerinde çalışıyoruz. Bu sayede, şirketler üretken yapay zekayı çok daha stratejik ve operasyonel düzeyde kullanabiliyor."

AWS'in dünya genelinde 29 milyon kişiye bulut teknolojileri eğitimi taahhüdünde bulunduğunu ve bunun 21 milyonunu gerçekleştirdiğini aktaran Özselçuk, Türkiye'de 50 binin üzerinde kişiye eğitim verdiklerini vurguladı.

Yapay zeka çağında fırsat eşitliğini önemsediklerine değinen Özselçuk, "AI Ready" taahhüdü kapsamında dünya genelinde iki milyondan fazla kişiye ücretsiz yapay zeka eğitimi vermeyi planladıklarını açıkladı.

İstihdam beklentilerine ilişkin yaptıkları araştırmaların sonuçlarını aktaran Özselçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"9 ülkede 3700'ün üzerinde bilgi işlem yöneticisiyle yaptığımız araştırmaya göre, kurumların yüzde 90'ı önümüzdeki dönemde yapay zeka uzmanlığına sahip kişileri işe alacak. Bu noktada, 'hayat boyu öğrenme' mottosuyla yapay zeka tarafında herkesin uzmanlığını ve bilgisini geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz."