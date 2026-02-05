Haberler

250 metrekarelik atölyeden 95 ülkeye uzanan bir başarı hikâyesi: Çelmo Mobilya

250 metrekarelik atölyeden 95 ülkeye uzanan bir başarı hikâyesi: Çelmo Mobilya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

95 ülkeye ulaşan ihracat ağıyla Türkiye'nin önde gelen mobilya markaları arasında yerini alan Çelmo Mobilya Yurt Dışı Pazarlama Müdürü Murat Karaca, markalarının hedeflerini anlattı. Karaca yaptığı açıklamada, "Türkiye'de mobilyada çizgiyi belirleyen yer İnegöl. Bugün bir şehir olarak değil ama mobilyada İtalya ile yarışan bir merkezden söz ediyoruz" dedi.

1987 yılında 250 metrekarelik küçük bir üretim alanında yola çıkan Çelmo Mobilya, bugün 70 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan, 300 çalışanı ve 95 ülkeye ulaşan ihracat ağıyla Türkiye'nin önde gelen mobilya markaları arasında yer alıyor. Yurt Dışı Pazarlama Müdürü Murat Karaca, markanın büyüme yolculuğunu ve hedeflerini anlattı.

"İHTİYAÇ DUYULAN TÜM MOBİLYA GRUPLARINI ÜRETİYORUZ"

Karaca, yurt içi ve yurt dışında 270'e yakın satış noktası ve tabelalı bayilikleri bulunan Çelmo Mobilya'nın yatak odasından yemek odasına, koltuk takımlarından genç odalarına kadar yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan tüm mobilya gruplarını ürettiğini söyledi.

Karaca ayrıca firmanın, ileri teknoloji üretim altyapısı, güçlü AR-GE çalışmaları ve özgün tasarımlarıyla İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı'nda dikkat çektiğini de belirtti.

"TÜM DÜNYADA MODERN MOBİLYAYA YÖNELİM ARTIYOR"

Fuara 35 kişilik bir ekiple hazırlandıklarını belirten Karaca, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüklerini ve önümüzdeki günlerde bu ilginin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Çelmo Mobilya'nın ihracat pazarlarında ise bölgesel tercihlerin öne çıktığını söyleyen Karaca, Afrika ülkelerinde daha çok avangard ve nakışlı modellerin, Avrupa ve Orta Asya'da ise modern tasarımların tercih edildiği ifade etti.

Ancak Karaca'ya göre, gelişen teknoloji ve sosyal medyanın etkisiyle tüm dünyada modern mobilyaya yönelim artıyor.

"İNEGÖL İTALYA İLE YARIŞIYOR"

İnegöl'ün Türkiye'de mobilyanın merkezi haline gelmesini güçlü tasarım ve AR-GE kültürüne bağlayan Karaca, "Türkiye'de mobilyada çizgiyi belirleyen yer İnegöl. Bugün bir şehir olarak değil ama mobilyada İtalya ile yarışan bir merkezden söz ediyoruz" dedi.

Çelmo Mobilya'nın hedefi ise hem yurt içinde hem yurt dışında tabelalı bayilik sayısını artırmak. Geniş AR-GE altyapısıyla 90'a yakın modele sahip olan firma, fuarda sergilenemeyen ürünleri görmek isteyen ziyaretçileri İnegöl'deki fabrikasına ve showroomuna davet ediyor.

Karaca, "Gelen misafirlerimize hem mobilyamızı hem de İnegöl köftesini ikram ederiz" diyerek sıcak bir davette de bulundu.

"BÜYÜME YOLCULUĞUMUZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Mobilya sektörünün en büyük zorluklarından birinin lojistik ve nakliye süreçleri olduğunu belirten Karaca, tüm zorluklara rağmen sektörü sevdiğini ve Çelmo Mobilya'nın büyüme yolculuğunun kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Ekonomi
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir

Beştepe'den "umut hakkı" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız

Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu

İsim vererek Galatasaray yönetimine seslendi: Onu mutlaka alın
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi