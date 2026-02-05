250 metrekarelik atölyeden 95 ülkeye uzanan bir başarı hikâyesi: Çelmo Mobilya

1987 yılında 250 metrekarelik küçük bir üretim alanında yola çıkan Çelmo Mobilya, bugün 70 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan, 300 çalışanı ve 95 ülkeye ulaşan ihracat ağıyla Türkiye'nin önde gelen mobilya markaları arasında yer alıyor. Yurt Dışı Pazarlama Müdürü Murat Karaca, markanın büyüme yolculuğunu ve hedeflerini anlattı.

"İHTİYAÇ DUYULAN TÜM MOBİLYA GRUPLARINI ÜRETİYORUZ"

Karaca, yurt içi ve yurt dışında 270'e yakın satış noktası ve tabelalı bayilikleri bulunan Çelmo Mobilya'nın yatak odasından yemek odasına, koltuk takımlarından genç odalarına kadar yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan tüm mobilya gruplarını ürettiğini söyledi.

Karaca ayrıca firmanın, ileri teknoloji üretim altyapısı, güçlü AR-GE çalışmaları ve özgün tasarımlarıyla İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı'nda dikkat çektiğini de belirtti.

"TÜM DÜNYADA MODERN MOBİLYAYA YÖNELİM ARTIYOR"

Fuara 35 kişilik bir ekiple hazırlandıklarını belirten Karaca, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüklerini ve önümüzdeki günlerde bu ilginin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Çelmo Mobilya'nın ihracat pazarlarında ise bölgesel tercihlerin öne çıktığını söyleyen Karaca, Afrika ülkelerinde daha çok avangard ve nakışlı modellerin, Avrupa ve Orta Asya'da ise modern tasarımların tercih edildiği ifade etti.

Ancak Karaca'ya göre, gelişen teknoloji ve sosyal medyanın etkisiyle tüm dünyada modern mobilyaya yönelim artıyor.

"İNEGÖL İTALYA İLE YARIŞIYOR"

İnegöl'ün Türkiye'de mobilyanın merkezi haline gelmesini güçlü tasarım ve AR-GE kültürüne bağlayan Karaca, "Türkiye'de mobilyada çizgiyi belirleyen yer İnegöl. Bugün bir şehir olarak değil ama mobilyada İtalya ile yarışan bir merkezden söz ediyoruz" dedi.

Çelmo Mobilya'nın hedefi ise hem yurt içinde hem yurt dışında tabelalı bayilik sayısını artırmak. Geniş AR-GE altyapısıyla 90'a yakın modele sahip olan firma, fuarda sergilenemeyen ürünleri görmek isteyen ziyaretçileri İnegöl'deki fabrikasına ve showroomuna davet ediyor.

Karaca, "Gelen misafirlerimize hem mobilyamızı hem de İnegöl köftesini ikram ederiz" diyerek sıcak bir davette de bulundu.

"BÜYÜME YOLCULUĞUMUZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Mobilya sektörünün en büyük zorluklarından birinin lojistik ve nakliye süreçleri olduğunu belirten Karaca, tüm zorluklara rağmen sektörü sevdiğini ve Çelmo Mobilya'nın büyüme yolculuğunun kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.