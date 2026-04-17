Bazı toplu taşıma araçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek

Bazı raylı sistemler, metro hatları ile belediye toplu taşıma araçlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz yararlanılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 23 Nisan Perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.