Konya Tarım Fuarı sona erdi
TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 22. Konya Tarım Fuarı, 96 bin metrekarelik alanda binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak sona erdi. Fuar, Türkiye'nin 81 ilinden ve yaklaşık 100 farklı ülkeden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaptı.
Konya Ticaret Odası (KTO)-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde bu yıl 22'ncisi düzenlenen fuarın son gününde ziyaretçi yoğunluğu oluştu.
Tarım makineleri, traktörler, ekim-dikim ve hasat makineleri, sulama sistemleri, tarım teknolojileri, hayvancılık ekipmanları ve yenilenebilir enerji çözümlerinin yer aldığı fuar, Türkiye'nin 81 ilinden ve yaklaşık 100 farklı ülkeden ziyaretçileri ağırladı.
Fuar, 7 salon ve açık alanlardan oluşan toplam 96 bin metrekarelik sergi alanında, 7 Nisan'dan bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırladı.