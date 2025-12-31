'2026 yılına ilişkin beklentiler daha iyimser'

BULLS Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, 2025 yılının küresel ve yurtiçi piyasalar açısından yüksek volatilitenin öne çıktığı, kırılmaların yoğun yaşandığı bir dönem olduğunu belirtirken, 2026 yılına ilişkin beklentilerinin ise daha iyimser olduğunu söyledi.

2025 yılını küresel piyasalar açısından değerlendiren Barışık, yılın özellikle ilk yarısında sert dalgalanmaların öne çıktığını ifade etti. Ocak ayında göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, nisan ayında aldığı gümrük vergisi kararlarının küresel piyasalarda ciddi oynaklığa yol açtığını belirten Barışık, ABD ile Çin arasında karşılıklı tarifelerin artırılmasının küresel ticaretin yavaşlayacağı endişelerini güçlendirdiğini söyledi.

Barışık, "Bu süreçte küresel hisse senedi piyasalarında yüksek volatilite izledik. Ancak yılın ikinci yarısında ABD'nin başta Çin olmak üzere birçok ülkeyle ticaret anlaşmalarına yönelmesi, Trump'ın Çin ziyareti ve Fed'in beklentilerin üzerinde faiz indirimine gitmesiyle birlikte risk iştahı belirgin şekilde arttı" dedi.

Bu gelişmelerin etkisiyle küresel borsalarda güçlü bir toparlanma yaşandığını söyleyen Barışık, yıl başından bu yana dolar bazında S&P 500'ün yaklaşık yüzde 17, Euro Stoxx 50'nin yüzde 34, Nikkei endeksinin yüzde 27 ve Güney Kore Kospi endeksinin yüzde 70 getiri sağladığını hatırlattı.

'ALTIN VE GÜMÜŞTE REKORLAR GÖRÜLDÜ'

Değerli metaller cephesinde ise jeopolitik risklerin ve güvenli liman talebinin öne çıktığını ifade eden Barışık, Fed'in ilave faiz indirimleri ve başta Çin olmak üzere büyük merkez bankalarının artan altın talebinin altın ve gümüş fiyatlarını rekor seviyelere taşıdığını söyledi. Barışık, "Yıl başından bu yana dolar bazında gümüş yaklaşık yüzde 150, altın ise yüzde 65 getiri sağladı" diye konuştu.

'BORSA İSTANBUL KÜRESEL RALLİYE EŞLİK EDEMEDİ'

Yurtiçi piyasalara ilişkin değerlendirmesinde Barışık, " Borsa İstanbul, 2025 yılında küresel borsalardaki olumlu performansa eşlik edemedi. BIST 100 endeksi yıla dolar bazında 2,79 cent seviyesinden başladı. Mevcutta ise 2,63 cent civarında fiyatlandı. Endeks yıl başından bu yana dolar bazında yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti, aynı dönemde MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi yüzde 27 yükseldi. Bu ayrışmanın temel nedenleri arasında; yılın ilk yarısında yurt içinde belirsizliklerin yüksek seyretmesi, sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamı, şirket finansallarının görece zayıf görünümü ve risksiz getiri araçlarının cazibesini koruması var" ifadelerini kullandı.

Döviz cephesinde ise dolar/TL kurunun yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 21 artarak 42,9 seviyelerine ulaştığını belirten Barışık, "2025 yılı, dolar getirisinin hem enflasyonun hem de faiz getirilerinin altında kaldığı bir yıl oldu" değerlendirmesinde bulundu.

'2026 TÜRKİYE İÇİN DAHA OLUMLU BİR YIL OLABİLİR'

2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Barışık, "Türkiye ekonomisi açısından 2025'e kıyasla daha olumlu bir tablo öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci devam edecek. Halihazırda yüzde 31,07 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon 2026 yıl sonunda yüzde 25 seviyelerine gerileyebileceğini tahmin ediyoruz. Mevcut durumda yüzde 38 seviyesinde bulunan politika faizinin, 2026 yıl sonunda yüzde 29 seviyelerine gerileyebileceğini düşünüyoruz. Döviz tarafında ise dolar/TL kuru 2026 yılını 51,00 seviyeleri civarında tamamlayabileceğini öngörüyoruz" dedi.

Barışık, beklentilerin altında kalan 2025 yılının ardından, 2026'da yatırımcılar için daha umut verici bir tablo oluşabileceğini belirterek "Faiz indirimlerinin hız kazanmasıyla birlikte risksiz getiri araçlarının cazibesinin azalmasını, buna paralel olarak halihazırda ucuz olduğunu düşündüğümüz Borsa İstanbul'a ilginin artmasını bekliyoruz" diye konuştu.