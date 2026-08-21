2026'nın İlk Ayçiçeği Hasadı Bandırma Ticaret Borsası'nda Rekor Fiyatla Satıldı

Karacabey'de hasat edilen 2026 yılının ilk ayçiçeği mahsulü Bandırma Ticaret Borsası'na getirildi. 6 tonluk ürünün 50 kilogramı sembolik olarak kilosu 600 TL'den, kalan kısmı ise tonu 39 bin 70 TL'den satıldı.

Sezonun ilk ayçiçeği mahsulünü Karacabey'in Karakoca Mahallesi'nden üretici Necati Salı borsaya getirdi. Toplam 6 ton olan mahsulün 50 kilogramlık bölümü sembolik satışla kilosu 600 TL'den borsa üyesi Bülent Encin - Encin Zahire Ticaret firma yetkilisi Burak Encin tarafından satın alındı.

Mahsulün kalan bölümü ise tonu 39 bin 70 TL üzerinden yine Burak Encin tarafından satın alındı.

Böylece 2026 yılı ayçiçeği hasat sezonunun ilk ürün işlemi borsada gerçekleştirilmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı