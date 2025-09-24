Milyonları endişelendiren zam tahmini

2026 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü, yılbaşında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Temmuz ayında ara zam yapılmaması ve artan hayat pahalılığı nedeniyle iyice sıkışan asgari ücretliler, "2026 asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

AÇLIK SINIRI 27 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Açlık sınırının 27 bin TL'yi geçtiğini vurgulayan Karakaş, asgari ücretin konut, gıda, sağlık, ulaşım ve diğer zorunlu ihtiyaçları karşılayacak seviyede olması gerektiğini söyledi.

12 BİN 877 TL FARK VAR

Karakaş, Türk-İş'in açıkladığı bekar bir işçinin yaşama maliyetinin 34 bin 981 TL olduğunu hatırlatarak, "Mevcut asgari ücret ile bu rakam arasında 12 bin 877 TL fark var. Bu da yüzde 63'lük bir kayba denk geliyor" dedi.

"YENİ ASGARİ ÜCRET SINIRIN ALTINDA KALACAK"

2026 asgari ücretine dair tahminini paylaşan Karakaş, "Şimdiden kesin bir rakam vermek doğru değil. Ancak yeni asgari ücret, işçilerin cebine gireceği 2026 Şubat ayında açıklanacak açlık sınırının altında belirlenecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 20'LİK BİR TAHMİN GELDİ

2025 yılında yüzde 30 zamlanan asgari ücret için 2026 yılına ilişkin tahminlerini paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise en az yüzde 20'lik bir artış beklendiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET

2025'te %30 zamla 22.104 TL olmuştu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'a göre 2026'da en az %20 zam bekleniyor.

Bu durumda asgari ücretin 26.524 TL olması öngörülüyor.

İşveren yükünün azaltılması için seyyanen destek ve vergi indirimleri öneriliyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi: %30 civarı.

Memurlar ve memur emeklilerine yapılacak zam: %18 civarında.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ