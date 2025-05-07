2025 Yönetim Kurulu Öncelikleri: Jeopolitik Riskler ve Dijital Dönüşüm

Ernst&Young (EY) tarafından hazırlanan "EMEIA Yönetim Kurulu Öncelikleri 2025 Raporu", 2025'te yönetim kurullarının odaklanması gerek alanların jeopolitik değişkenlik, yetenek ve iş gücü, teknoloji ve dijital dönüşüm, siber güvenlik, sürdürülebilirlik entegrasyonu, uyumluluk ve düzenleyici gereklilikler olduğunu ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY, yönetim kurullarının önceliklerini ve yıl boyunca şirketlerini nasıl daha ileriye taşıyabileceklerine ışık tutmayı amaçlayan EMEIA Yönetim Kurulu Öncelikleri 2025 Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölgesindeki şirketlerin yönetim kurullarının karşı karşıya olduğu en büyük zorluklar, artan jeopolitik değişkenlik ve ekonomik belirsizlik olarak öne çıkıyor.

Yeni hükümetlerin gerçekleştirdikleri politika, değişiklikleri ekonomik rekabet ve egemenlik, tedarik zinciri sorunları gibi konular gündemde yer almaya devam ediyor.

Bu jeopolitik bağlam, EMEIA bölgesindeki şirketler için kritik ve tahmin edilmesi zor finansal riskler oluşturuyor.

Geçen yılın son çeyreğinde enflasyon, ekonomik durgunluk ve faizler, en yüksek risk öncelikleri arasında sıralanırken, anket katılımcılarının yüzde 21'i de bunları en önemli üç risk önceliği arasında gösteriyor.

EMEIA bölgesindeki şirketler için uzaktan ve hibrit çalışma modelleri, teknolojik gelişmeler ve deneyimli çalışan eksikliği gibi bazı önemli eğilimler istihdam ortamını dönüştürürken, çeşitli fırsatlar ve zorlukları da beraberinde getiriyor.

Ayrıca, Z kuşağının günden güne iş gücü içerisinde daha fazla yer alması gibi demografik değişimler de bu dönüşümü etkileyen faktörler arasında bulunuyor.

Yetenek bulma zorlukları ve beceri eksiklikleri ile mevcut çalışanların elde tutulması ikinci en yüksek risk önceliği olarak dikkati çekerken, anket katılımcılarının yüzde 19'u bu konuyu ilk üçe koyuyor. Bu kapsamda, yetenek çekme ve elde tutma konularının, 2025'te yönetim kurulları için önemli bir öncelik haline geldiği görülüyor.

Hızla gelişen Yapay Zeka (AI) ve yeni nesil teknolojilerin şekillendirdiği iş dünyası şirketleri de bu alanda daha fazla düzenleyici gerekliliklerle karşı karşıya bırakıyor. Aynı zamanda siber güvenlik ve veri gizliliği için de dijital dayanıklılık konusu ön plana çıkmaya devam ediyor.

Yönetim kurullarının 2030'a kadar uyum alanında dikkat etmesi gereken öncelikler ise seçici küreselleşme, çok kuşaklı iş gücü, yapay zeka destekli dönüşüm, değer sağlama ve regülasyonlar olarak sıralanıyor.

"Yönetim kurulları riskleri ve fırsatları değerlendirme konusuna öncelik vermeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Gökhan Gümüşlü, şu değerlendirmede bulundu:

"EY EMEIA Yönetim Kurulu Öncelikleri Raporuna göre, 2025 yılında yönetim kurulları, belirsiz jeopolitik ve ekonomik ortamda daha geniş kapsamlı düşünerek finansal dayanıklılık ve tedarik zinciri operasyonları gibi temel konuları mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Yönetim kurulları, aynı zamanda doğru soruları sorarak ve olası senaryo planlamaları geliştirerek ortaya çıkan riskleri ve fırsatları değerlendirme konusuna öncelik vermelidir. Yönetim kurullarının göz önünde bulundurması gereken diğer öncelikli konular ise istihdam ortamının, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, demografik değişimler ve çalışma modelleri gibi konularla önemli değişikliklerden geçmesidir."

Gümüşlü, aynı zamanda yönetim kurullarının sürdürülebilirliği iş modellerine daha fazla entegre edilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve hem küresel hem yerel çaptaki düzenleyici gelişmelerin takip edilmesine öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

EY Türkiye Risk Danışmanlık Hizmetleri Lideri ve Şirket Ortağı Emre Beşli de raporun, şirketlerin yönetim kurullarının pek çok riski aynı anda ele alması gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.

Şirketlerin rakiplerinden geri kalmamak ve risk ve fırsatlara etkili yanıtlar vermek için dijital dönüşüm stratejilerini tekrar gözden geçirmelerinin kritik önem taşıdığının altını çizen Beşli, "Bunun yanı sıra siber güvenlik ve veri gizliliği için de dijital dayanıklılık konusu ön planda olmaya ediyor. Bu doğrultuda, şirketlerin yönetim kurullarının risk ve fırsat değerlendirmelerinde teknolojiye ve özellikle dönüşüm ve siber güvenlik alanlarına odaklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Beşli, yönetim kurullarının geleceğe dönük değerlendirmelerinde dünya genelinde yaşanan jeopolitik ve ekonomik gelişmeler, regülasyonlar, istihdam ortamı, uzun vadeli değer gibi kritik konulara da yer vermelerinin önem arz ettiğini belirtti.