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2025 yılı fitre miktarı belli oldu

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, bu yıl için fitre miktarı da belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı ramazan için fitre miktarının belirlenmesi konusu görüşüldü.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir. Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

FİTRE NEDİR?

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, hem manevi hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla fitre verirler. Fitre, zekat gibi İslam'ın önemli ibadetlerinden biridir ve Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi kişilere yapılan mali yardımı ifade eder. Bu ibadet, zengin ve fakir arasındaki farkları azaltarak sosyal adaleti sağlamayı hedefler. Fitre vermek, her mükellef Müslüman için farz kılınmıştır ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü, güneş doğmadan önce verilmesi gerekir.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitre, İslam dininde öncelikle fakir ve muhtaç kişilere verilmesi gereken bir yardımdır. Zekat gibi fitre de belirli bir sıralamaya tabidir. Öncelik, fakirlere, muhtaçlara, borçlulara ve yolda kalmış yolculara verilir. Bu dağıtımın amacı, toplumda adaletin sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesidir. Fitre, tek bir kişiye verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitrenin verilmesi gereken en doğru zaman, Ramazan Bayramı'nın birinci günü, güneş doğmadan önceki andır. Ancak, fitre bayram gününden önce de verilebilir, hatta bu daha faziletlidir. Bayram namazı öncesinde fitre vermek müstehap kabul edilmekte olup, bu durum daha fazla sevap kazandıran bir uygulamadır. Ancak bayramın ilk günü veya sonrasında da verilebilir, ancak en yüksek sevap, bu sadakayı belirtilen zamanda vermekle elde edilir.

FİTRE KİME VERİLMEZ?

Fitre, dini açıdan zengin sayılan kişilere verilmez. Ayrıca, anne, baba, çocuk, torun, dedeler ve nineler gibi yakın akrabalara da fitre verilmesi caiz değildir. Bununla birlikte, eşe fitre verilmesi de uygun görülmemektedir. Fitre, bu kişilere verilmemekle birlikte, ihtiyaç sahiplerine yapılan bu yardımlar, toplumsal sorumluluğu yerine getirme adına oldukça önemli bir ibadettir.

2025 yılı fitre miktarı belli oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

asgari ücretli ve emeklilere de verilir diye ilave edelim:))

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Haber YorumlarıAdem Bilican:

ne oruç tutan kaldı ne fitre veren...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

O FİTREYLE AUDİ OTOMOBİLE KAÇ LİTRE BENZİN ALINIR ......ALLAH CC. DARDA KALAN GARİP KULLARINA CENNETE GÖNDERMEK İÇİN ÖNCE BUNLARLA AZAP EDİP DERT VE SIKINTI VERİYOR

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Haber YorumlarıSeko:

Verin fitrenizi diyanete ulaştırsın fakirlere......

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Haber YorumlarıCeladin TALAY:

Asgari ücrette %30 fitreye %38 bunda bile düzen tutmadı

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Filtrede bile yalancılar 180 TL ye çorba yok ahlaksızlar

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Dinimizin mükellef kıldığı fitrenin ölçüsü, insanın vicdanıdır, bu ölçüyü kurum belirleyemez...

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Haber YorumlarıÇağdaş Güney:

Allah kabul etsin filtrelerinizi

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Aylık enflasyonu belirler gibi kıvırmayı bırakın Allah aşkına; şu kurumu kapatın da insanlar, insanlık ölçülerini vicdanı ölçüleri kullanarak işlerine baksınlar;

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Haber YorumlarıYasar Unal:

4 kişilik bir ailenin yiyecek için ödeyeceği asgari miktar 21.600 TL. devletin resmi kurumunun en alt seviyeden yaptığı hesaba göre. Diğer kalemler için ödemeler nasıl olacak şu halde?

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