2025 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları İçin Son Tarih 31 Aralık 2024

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için son günün 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlatarak, çiftçilerin destek ve kredilerden yararlanabilmeleri için kayıt işlemlerini bir an önce tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Doğan, ÇKS kayıtlarının çiftçilere sağladığı avantajlar ve neden mutlaka yaptırılması gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Türkiye'deki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini ve üretim alanlarını kayıt altına almayı amaçlayan ulusal bir veri tabanıdır. ÇKS, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönetilen bir sistem olup, çiftçilerin üretim alanlarını ve ürün bilgilerini kayıt altına alarak devlet desteklerinden faydalanabilmeleri için zorunlu bir uygulamadır. Bu kayıt sistemi, çiftçilerin resmi olarak tanınmasını sağlamakta ve devletin sunduğu tarımsal destek ve teşviklerden faydalanmalarına olanak tanımaktadır" dedi.

Doğan, ÇKS'nin çiftçilere sağladığı faydaları şöyle sıraladı:

"Devlet Desteklerinden Faydalanma: ÇKS kaydı bulunan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen mazot, gübre, tohum desteği, organik tarım teşvikleri gibi tarımsal desteklerden faydalanabilirler. Bu destekler, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmakta ve tarımsal üretimlerini sürdürülebilir kılmaktadır. Kredi İmkanları: ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler, Ziraat Bankası ve diğer tarım kredisi sağlayan finans kuruluşlarından düşük faizli kredilere erişim sağlayabilirler. Bu krediler, çiftçilerin tarımsal yatırımlarını finanse etmelerine ve üretimlerini artırmalarına yardımcı olur. Tarım Sigortası (TARSİM): ÇKS kaydı olan çiftçiler, tarım sigortasından faydalanarak olası doğal afetler, hastalıklar veya ürün kayıpları gibi risklere karşı korunabilirler. TARSİM sigortası, çiftçilerin yaşanabilecek zararları minimize etmelerini sağlayarak ekonomik güvence sunar. Üretimin Takibi ve Verimlilik Artışı: ÇKS, Türkiye'deki tarımsal üretim faaliyetlerinin resmi olarak izlenmesine olanak tanır. Böylece, çiftçilerin üretim alanları ve faaliyetleri devlet tarafından takip edilir ve bu veriler, çiftçilere yönelik daha etkin destek politikalarının geliştirilmesine katkı sağlar."

Doğan ayrıca, ÇKS kayıtlarının bağlı bulunulan ziraat odaları aracılığıyla yapıldığını ve başvuruların hızla sonuçlandırılması için çiftçilerin gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları gerektiğini belirtti.

Doğan ÇKS kayıtları için gerekli belgelerin ise şunlar olduğunu söyledi:

"ÇKS kaydı yaptırmak veya mevcut kaydını güncellemek isteyen çiftçilerin, bağlı bulundukları ziraat odalarına başvurması gerekmektedir. Başvurularda talep edilen temel belgeler şunlardır. Kimlik fotokopisi, tapu veya kira kontratı, çiftçilik belgesi, ve tarla ve üretim bilgileri. Başvuru sürecinde bu belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi, kayıt işlemlerinin hızla tamamlanmasını sağlar."

Doğan, "Çiftçilerimiz için bu kayıtlar sadece bir formalite değil, haklarını koruyan, üretimlerini destekleyen ve ekonomik güvence sağlayan bir sistemdir. Çiftçilerimizin bu fırsatları kaçırmaması için 31 Aralık 2024'e kadar ÇKS kayıtlarını yapmaları son derece önemlidir" diye konuştu. - ADANA