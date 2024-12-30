Yeni yılda geçerli olacak alkollü içki tesisi kurma bedelleri açıklandı

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21'inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, tesis kurma izni maktu bedeli bira için en az 102 bin 154 lira, şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre/yıl veya daha az kapasitede en az 27 bin 231 lira ve 20 bin litre/yıldan daha fazla kapasitede en az 68 bin 94 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 340 bin 500 lira olarak belirlendi.

BEDELİN DÖRTTE BİRİ İZİN BELGESİ VERİLİRKEN ALINACAK

Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına, bira için 102,07 lira, şarap ve aromatize şarap için 170,15 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 547,94 lira, distile alkollü içkiler için 1157,58 lira olarak hesaplanacak. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilecek.

Öte yandan, üretim izni maktu bedeli, bira için en az 102 bin 154 lira, şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre/yıl veya daha az kapasitede en az 27 bin 231 ve 20 bin litre/yıldan daha fazla kapasitede en az 68 bin 94 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 340 bin 500 lira oldu. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanacak.

1000 LİTRE BAŞINA 547 LİRA TADİLAT İZİN BEDELİ

Proje tadilatı izin bedeli ise mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık 1000 litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanarak izin verilmeden önce tahsil edilecek.

Bira tesislerinde, aromalı bira üretimi için en az 204 bin 310 lira, şarap tesislerinde, yarı köpüren şarap, meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 340 bin 500 lira maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına 547,94 lira proje tadilat izni bedeli alınacak.

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETTEKİ HİZMET BEDELLERİ

Öte yandan, Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü ve Geçici 5'inci maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğle alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretinde uygulanacak 2025 yılı hizmet bedelleri belirlendi. Buna göre, hizmet bedeli, beher 1000 litre başına bira için 101,21 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 168,62 lira, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 607,21 lira, distile alkollü içkiler için 1084,29 lira oldu.

Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli, bira için en az 204 bin 302 lira, aromalı bira için en az 408 bin 601 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre veya daha az faaliyet hacminde en az 54 bin 487 lira ve 20 bin litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 136 bin 193 lira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 340 bin 509 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 489 bin 305 lira olarak belirlendi.

Dağıtım yetki belgesi bedeli de faaliyet hacmi üzerinden beher 1000 litre başına, bira için 204,23 lira, aromalı bira için 340,39 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 340,39 lira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 1095,88 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 1957,21 lira oldu.

Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 37 bin 430 lira olarak tespit edildi.

ETİL ALKOL VE METANOL ÜRETİMİ

Bakanlığın "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişki Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25'inci ve 26'ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Etil alkol ve metanolün üretimiyle iç ve dış ticaretinde alınan belgelere ilişkin bedellerin belli olduğu tebliğe göre, tesis kurma uygunluk belgesi bedeli her 1000 litre proje kapasitesi başına 386,79 lira, üretim ve faaliyet uygunluk ve dağıtım uygunluk belgeleri 322 bin 242'şer lira, dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli 38 bin 635 lira olacak.

Alınan hizmet bedelleri ise 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlarda beher 1000 litre başına 792,53 lira, 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkollerde beher 1000 litre başına 322,33 lira, yakıt biyoetanolü beher 1000 litre başına 135,16 lira olarak belirlendi.

Tebliğler, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.