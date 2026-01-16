Türkiye'de kartlı alışverişler 2025'te büyümesini sürdürdü

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nin (GÖSAŞ) BKM verilerine dayanarak yaptığı çalışmaya göre 2025'te de kartlı ödemelere ilişkin güçlü büyüme devam etti. Kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışveriş hacmi artmaya devam ederken, ödeme alışkanlıklarında peşin işlem tercihi ve temassız kullanım oranındaki yükseliş dikkat çekti.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nin (GÖSAŞ), BKM (Bankalararası Kart Merkezi) verilerini temel alarak hazırladığı " Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2025" çalışmasının sonuçları açıklandı. Türkiye'de banka ve kredi kartı sahipliğinin gelişimini, kartlı harcamalardaki eğilimleri, e-ticaretin büyümesini ve temassız ödeme alışkanlıklarının yaygınlığını ortaya koyan araştırma, kartlı ödeme kullanımının hacim ve alışkanlıklar açısından güçlenerek devam ettiğini gösterdi.

Kart sayısı artmaya devam etti, toplam harcama 24 trilyon TL'yi aştı

"Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2025" çalışmasına göre, 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de toplam banka ve kredi kartı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 460 milyon adede ulaştı. Bu kartların 142 milyonunu kredi kartları, 318 milyonunu ise banka kartları oluşturdu. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam alışveriş hacmi yüzde 51,9'luk artışla 24 trilyon 62 milyar TL seviyesine yükseldi. Toplam harcamaların 20 trilyon 425 milyar TL'si kredi kartlarıyla, 3 trilyon 638 milyar TL'si ise banka kartlarıyla gerçekleştirildi.

Peşin ödeme eğilimi sürerken, e-ticarette taksitli alışveriş arttı

2025 yılında kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda peşin ödeme tercihinin ağırlığı devam etti. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin yüzde 80,5'i peşin, yüzde 19,5'i ise taksitli olarak gerçekleşti. Kredi kartlarıyla yapılan toplam 20 trilyon 425 milyar TL'lik harcamanın 16 trilyon 433 milyar TL'si peşin, 3 trilyon 991 milyar TL'si taksitli işlemlerden oluştu. Bu tablo, kullanıcılar nezdinde peşin ödemenin güçlü bir tercih olmaya devam ettiğini gösterdi.

E-ticaret tarafında ise taksitli işlemlerin payı arttı. 2025 yılı boyunca kredi kartlarıyla toplam 6 trilyon 706 milyar TL'lik e-ticaret harcaması yapılırken, bu harcamaların yüzde 65,6'sı peşin, yüzde 34,4'ü taksitli işlemler olarak kaydedildi. Taksitli e-ticaret harcamalarının toplam e-ticaret içindeki payı yüzde 57,8'e yükselirken, bu oran 2024 yılında yüzde 55,5 olarak hesaplanmıştı.

E-ticaretin kartlı harcamalar içindeki payı yükseldi

2025 yılında e-ticaret hacmi 6 trilyon 706 milyar TL'ye ulaşırken, toplam kartlı alışverişler içindeki payı yüzde 32,8 oldu. Son beş yıllık gelişim incelendiğinde, e-ticaretin kartlı harcamalar içindeki payının istikrarlı bir şekilde arttığı görülüyor. Sektör bazında bakıldığında, e-ticaret harcamalarının toplam sektör harcamaları içindeki payının en yüksek olduğu alanlar seyahat (yüzde 57), elektrik-elektronik eşya ve bilgisayar (yüzde 51) ve yapı malzemeleri (yüzde 46) olarak öne çıktı.

E-ticaret harcamalarında sağlık, market ve yapı malzemeleri sektörleri öne çıktı

Araştırmaya göre, e-ticaret harcamalarında bir önceki yıla kıyasla en yüksek artış yüzde 86 ile sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik, yüzde 85 ile market ve yüzde 69 ile yapı malzemeleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, seyahat (yüzde 50), giyim (yüzde 43) ve telekomünikasyon (yüzde 34) sektörlerinde e-ticaret harcamalarındaki artış daha sınırlı kaldı.

Temassız ödemeler günlük hayatın kalıcı parçası

Son olarak bu araştırma, temassız ödeme alışkanlığının 2025 yılında da güçlenerek sürdüğünü gösterdi. Yıl sonu itibarıyla temassız işlem adedi 7 milyar 960 milyon seviyesine ulaşırken, temassız işlemlerin toplam kartlı işlemler içindeki payı yüzde 68 oldu.

Son beş yıllık gelişim incelendiğinde, temassız işlemlerin hem kullanım hacmi hem de toplam içindeki payı istikrarlı bir artış gösterdi. 2021 yılında toplam kartlı işlemler içindeki payı yüzde 47 seviyesinde olan temassız ödemeler, 2022'de yüzde 57, 2023'te yüzde 63, 2024'te yüzde 67 ve 2025'te yüzde 68 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde temassız işlem adedi 2 milyar 494 milyondan 7 milyar 960 milyona çıkarak yaklaşık üç katına ulaştı. - İSTANBUL