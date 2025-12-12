Haberler

"İSG cezaları, trafik cezasından çok daha ağır olacak"

'İSG cezaları, trafik cezasından çok daha ağır olacak'
Türkiye'de 01 Ocak 2025'ten itibaren tüm iş yerlerinde geçerli olacak İş Sağlığı ve Güvenliği yasası, çalışanların ve işverenlerin bilincini artırmayı hedefliyor. Aylık 176 bin TL'lik ceza uygulamasıyla iş kazalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'de 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girerek tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği, ülke genelinde çalışma bilincini de değiştirdi. Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi'nin değişik illerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti veren Polat OSGB Koordinatörü Safiye Melisa Can, İş sağlığı ve güvenliği yasası ile işveren ve çalışanların bilincinin artmasına vesile olduğunu belirtti.

Türkiye'de trafik kazalarından sonra en fazla can ve mal kaybının iş kazalarında yaşandığını artık bundan sonra trafik denetimi kadar işyerlerinin de denetime tabi tutulacağını belirten Polat OSGB Koordinatörü Safiye Melisa Can, "Maalesef ülkemizde ceza yeme korkusu can güvenliğimizden önde tutuluyor. Bugün trafik kurallarına uymak hayati açıdan ne kadar önemli ise iş yerlerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak da o kadar önemli. Bu durum yakın zamana kadar belki de pek anlaşılmadı. Ancak 2025 yılının girmesi ile tehlike sınıfı ve çalışan sayısı bakılmaksızın her iş yerinde zorunlu olarak uygulanmaya başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği uygulaması çalışma hayatında bilinç düzeyini arttırmaya başladı. Yasaya aykırı davrananlara 2025 yılı için aylık 176 bin TL olan ceza uygulandı. Trafik denetimleri gibi bu uygulamada da denetimlerin arttırılarak iş kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor" dedi.

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konusunun, sadece çalışanların değil tüm toplumun huzuru ve güvenliği için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Can, "İş sağlığı ve güvenliğinin önemi her geçen gün daha da artarken, iş yerlerinde çalışanların maruz kalabileceği iş kazalarını en aza indirmek hayati bir zorunluluk olarak öne çıkıyor. Yangın, patlama gibi beklenmedik olaylar karşısında yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçilmesi, ancak yönetmeliklere tam anlamıyla uyulması ve denetimlerin eksiksiz şekilde uygulanmasıyla mümkün olabiliyor. iş sağlığı güvenliğinin amacı iş yerlerindeki çalışanların yaşayabileceği kaza oranlarını en aza indirmektir. Bunun da iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması ile mümkün olacaktır" diyerek 2025 yılında en küçük işletmede iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan işleteler için uygulanan aylık 176 bin TL'lik ceza uygulamasının 2026 yılında artırılarak uygulamanın devam edeceğini bu nedenle herkesin kurallara uymasını tavsiye etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
