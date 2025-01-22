2025'te Ağaç ve Orman Ürünleri İhracatında 9 Milyar Dolar Hedefi

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, geçen yıl 216 ülkeye yaklaşık 7,9 milyar dolarlık ağaç ve orman ürünleri ihracatı yaptıklarını belirterek, "Ağaç ve orman ürünleri ihracatında 2025 yılı için yüzde 10 büyüme ve 9 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz." dedi.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Taklacı, AA muhabirine, mobilya sektörünün 2024 yılı görünümü ve 2025 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Taklacı, mobilya sektöründe son 15-20 yıllık süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısının da arttığını, yaklaşık 380 bin kişiyi istihdam eden 38 binin üzerinde firma bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin toplam ihracatının 2024 yılında yaklaşık 263 milyar dolar olduğunu ifade eden Taklacı, bunun yüzde 14,3'ünün ağaç ve orman ürünleriyle gerçekleştirildiğini bildirdi. 2000 yılında 379 milyon dolar ve sayılı ülkelerle sınırlı olan ağaç ve orman mamulleri ihracatının, 2010 yılında 2,9 milyar dolara yükseldiğini ve sektörün, sergilediği gelişimle son 20 yıl içinde önemli ölçüde büyüme gösterdiğini vurgulayan Taklacı, "2024 yılında 216 ülkeye yaklaşık 7,9 milyar dolarlık ağaç ve orman ürünleri ihracatı yapıldı. Ağaç ve orman ürünleri ihracatında, 2025 yılı için yüzde 10 büyüme ve 9 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz." diye konuştu.

Taklacı, geçen yıl mobilya ihracatının sırasıyla en fazla Irak, Birleşik Krallık, ABD, Libya, Almanya Fas, İran, Fransa ve Romanya'ya yapıldığı bilgisini vererek, ABD, Birleşik Krallık gibi ülkelerin de ihracatın arttığı yerler grubuna eklendiğini ve bu durumun sadece Orta Doğu değil, Avrupa ve ABD pazarlarında da ilerleme kaydedildiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Üreticiler imalatta farklı tasarımlara yoğunlaştı"

Mobilya sektörünün, ülkenin genel ekonomisine paralel olarak büyüdüğüne dikkati çeken Taklacı, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşaat faaliyetlerinin geçen yıl azalması nedeniyle mobilya sektörü için dinlenme ve toparlanma yılı oldu. 2024 yılında özellikle faiz oranlarının sektöre yansımasıyla piyasalara soluk alma imkanı geldi ve üreticiler imalatta farklı tasarımlara yoğunlaştı. Bu yıl Merkez Bankasının faiz indirimleriyle krediye ulaşma imkanı çoğalacağını, inşaat sektörünün hareketleneceğini, doğal olarak mobilyaya ihtiyacın artacağını düşünüyoruz. Evlilik kredisi müjdesinin de talebi artırmasını bekliyoruz. Böylece mobilya sektörünün, geliştirilen yeni tasarım ve modellerle 2025'te büyümesine devam edeceğine inanıyoruz."

Taklacı, mobilya sektörünün katma değer ve yerlilik oranı bakımından en avantajlı sektörlerden biri olduğunu belirterek, kilogram başına yaklaşık 1 dolar olan ham ürün, nihai ürün haline getirildiğinde ortalama fabrikasyon ürünlerde 3,7 dolara, el işçiliği ürünlerde ise 10 dolara yaklaşan katma değer elde edildiğini anlattı. Nihai ürünlerde yerlilik oranının yüzde 88 seviyesini aştığını vurgulayan Taklacı, bu oranın aydınlatma, elektronik, metal, plastik, hırdavat ve kimyasalların üretimine hız verilmesi halinde yüzde 99'a ulaşabileceğini bildirdi.

Küresel mobilya sektörünün, 2026 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 8,2 büyümesinin ve ekonomik büyüklüğünün de 940 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden Taklacı, Türkiye'de ise 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 10 büyüme ve ekonomik büyüklüğün de 29 milyar dolar seviyelerine ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Taklacı, 20 yıl önce dünyada 36'ncı sırada yer alan Türk mobilya sektörünün, yıllar içinde birçok rakibini geçerek ihracatta 8'inci sıraya kadar yükseldiğini dile getirerek, "Türk mobilya sektörü, dünyada el işçiliğiyle ön plana çıkıyor. Eğer üreticilerimize gerekli olanaklar sağlanırsa Türk mobilya sektörü dünyada ilk 3'e girebilir." dedi.