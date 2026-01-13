Haberler

Toplam ciro yıllık yüzde 37,3 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde 2025 yılı Kasım ayında ciro endeksi yıllık yüzde 37,3 artış gösterdi. Sanayi yüzde 34,6, inşaat yüzde 47,6, ticaret yüzde 36,8 ve hizmet sektörü yüzde 39,3 büyüdü.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 37,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 37,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 47,6 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 36,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 39,3 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 3,7 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Kasım ayında aylık yüzde 3,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 2,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum

Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı

Operasyon mu geliyor? ABD'nin yaptığı çağrı ortalığı karıştırdı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı

Uyuşturucu çetesinin kuryesi, polisi mesleği sayesinde atlatıyormuş
Fener taraftarını sevindiren görüntü! 'Transfer bitti' yorumları yapılıyor

Fener taraftarını sevindiren görüntü: Her gören aynı yorumu yapıyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Meclis'teki kavgaları bitirecek düzenleme! Kavgacı vekillerin maaşları kesilecek

Meclis'teki bu görüntüler tarih oluyor! Maaş kesintisi gündemde
Uzun zamandır sessizdi! Mesut Özil'den Guendouzi ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler

Mesut Özil'den Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler: Bu takım...