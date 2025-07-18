2025 Kamu Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmelerinde ilk 6 ay için yüzde 24, 2025 ikinci 6 ay, 2026 birinci ve ikinci 6 aylık dönemler için de gerçekleşen enflasyon üzerinden zam teklifi yapıldı.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında bakanlık binasında yapılan görüşmede, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 24, 2025'in ikinci 6 ayı ve 2026'nın birinci ve ikinci 6 için ise gerçekleşen enflasyon üzerinden zam teklifi yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda işveren tarafını temsilen TÜHİS, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ yetkilileri yer aldı.

"Birinci 6 ay yüzde 24 adı altında verildi"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Daha önce birinci 6 ay itibarıyla yüzde 16-17 teklif edildi. Bugün itibarıyla birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay, üçüncü 6 ay ve dördüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon adı altında verildi. Esas sosyal haklar, çalışma düzeni, iş yerlerine özgü sorunlar, bunların tamamı çok önemli. Ücretler kadar önemli. Orada da büyük ücretler var. Pazartesi itibarıyla tekrar bir araya gelinerek sosyal hakları, iş düzenini, iş yerine özgü sorunları TÜİS ve Çalışma Bakanlığımız ile görüşeceğiz. Bugün itibarıyla aylardan beri görüşmemizin sonucunda bir ilerleme var. Biz her zaman masa başında müzakere yaparak, görüşerek bir sonuca gidelim diyoruz. Bir yere kadar gelindi. Önümüzdeki hafta da diğer sosyal haklarla, iş yerine özgün sorunlarla ilgili tekrar görüşmelere devam edeceğiz. İş sonuçlanmış değil. Ayrıca şu anda zaten biz gerek HAK-İŞ Konfederasyonumuz gerek koordinasyon kurullarımızla bugün tekrar bir araya gelerek bunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki pazartesi günü tekrar bir araya gelip, o görüşmelerimizi de kendi aramızda değerlendireceğiz. Temennimiz iyi niyet kuralları içerisinde işçi arkadaşlarımızın daha dayanacak gücü kalmadığından ve işçiye yakışacak ücret, işçinin geçinebileceği ücret, gerek ailesine maaş olmayacak şekilde, gerek çalışırken daha azimli çalışacak şekilde, işine giderken huzurlu, evine giderken huzurlu gitmesi gerekçesiyle inşallah iyi bir sonuç alırız. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum biraz daha ilerleme kaydederiz. İlerleme kaydedersek önümüzdeki hafta inşallah sonuca da gideriz" diye konuştu.

"Önümüzdeki hafta inşallah detaylı bir şekilde oturumlara geçmiş olacağız"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise, "Kamuoyunun çalışma hayatında 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme müzakereleri 27 Şubat itibarıyla malumunuz tekliflerimizi, taslağımızı hem HAK-İŞ olarak hem TÜRK-İŞ olarak beraber oluşturarak bakanlık aracılığıyla TÜHİS'e bildirmiş olduk. Bugüne kadar 7 toplantı gerçekleşti ama bugün verilen teklif üçüncü teklif olarak karşımıza gelmiş oldu. Elbette ki bunlar bir teklif. Sonuç itibarıyla toplu sözleşme müzakerelerini her sendikalarımız elbette ki yapacak ama yine başkanımızın da ifade ettiği gibi koordinasyon kurulu olarak kendi kurullarımızla bunu tartışacağız. Önümüzdeki hafta inşallah detaylı bir şekilde oturumlara geçmiş olacağız. Bakanlığımızın daha önce hem HAK-İŞ'İ hem TÜRK-İŞ'i davet ederek her iş kolunun sorunlarını masaya yatıracak şekilde talepleri alması ve bunu müzakere sürecine dahil etmesi sevindirici bir olay. Evet süre çok uzadı. Bu yıpranmışlıklar, sahada beklentiler, elbette ki sendikalarımızın haklı tepkileri vesaire tüm bunları bir tarafa bırakarak önümüzdeki süreçte inşallah bütün çalışanlarımızın mutlu olacağı, huzurlu olacağı bir anlayışla bu çerçeveyi de çizmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA