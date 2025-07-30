2025 Genel Tarım Sayımı Kayıtları Bozüyük'te Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek 2025 Genel Tarım Sayım kayıtları Bozüyük ilçesinde başladı.

Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerine ilişkin arazi, hayvan, alet ve makine varlığı, sulama, işgücü gibi temel yapısal verilerin derlendiği saha araştırması için başlatılan genel tarım sayımda, tarımsal üretimden nihai tüketiciye kadar uzanan gıda arz zincirinin tüm tarafların refahını artıracak biçimde doğru, güncel ve detaylı veriler üzerine inşa edilerek kapsamlı politikalarla yönetilmesi amacıyla, tarım sektörüne ilişkin verilerin temin edilerek sürdürülebilir bir kayıt sistemi kurulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeler sonucunda Bozüyük'te çiftçiler kayıt yaptırmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde kurulan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Genel Tarım Sayımı kayıt bürosuna gelerek kayıt yaptırmaya başladılar.

Kayıt bürosuna ziyaret eden Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 2025 Genel Tarım Sayımı kayıtları hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İlçe Sorumlusu Uzman Cemalettin Yıldız'dan bilgi alırken, sistemin hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİLECİK