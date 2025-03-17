Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül

2024'te Türkiye'de 3 Milyon 65 Bin Gayrimenkul Satışı Gerçekleşti

2024'te Türkiye'de 3 Milyon 65 Bin Gayrimenkul Satışı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türkiye genelinde 2024 yılında toplamda 3 milyon 65 bin 872 adet gayrimenkul satışı yapıldığını açıkladı. Gayrimenkullerin 5 yıl içinde elden çıkarılması durumunda kazançların gelir vergisine tabi olduğunu belirtti.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türkiye genelinde 2024 yılında toplamda 3 milyon 65 bin 872 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Gayrimenkullerin 5 yıl içinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç gelir vergisine tabi olabiliyor" dedi.

Türkiye genelinde 2024 yılında toplamda 3 milyon 65 bin 872 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Gayrimenkullerin 5 yıl içinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç gelir vergisine tabi olabiliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin (konut, arsa, vb.) iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarması halinde, elde edilen kazanç gelir vergisine tabidir. Değer artışı kazancının, 2024 takvim yılı için 87 bin TL'si (2025 takvim yılı için istisna tutarı 120 bin TL) gelir vergisinden istisnadır. Satışın yapıldığı yıl için belirlenen istisna tutarının altında kalan gelirler için yıllık beyanname verilmeyecektir. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname verilecek ve istisna tutarı beyan edilen gelirden düşülebilecektir. İktisap tarihi olarak, gayrimenkulün tapuya tescil edildiği tarih esas alınır. Miras yoluyla iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak vergilendirilmez" dedi.

"Fiilen kullanıma başlama tarihi önemli"

Gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı bazı özel hallere de değinen Özelmacıklı "İktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul edilmesi gerekir. Gayrimenkullerin fiilen kullanımı; tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz faturaları vb. belgelerle tevsik edilebilir" dedi.

"Hesaplamada maliyetler düşülüyor"

Özelmacıklı, "Gayrimenkullerin elden çıkarılması karşılığından elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedellerinin, elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üzerinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların, indirilmesi suretiyle değer artışı kazancı tespit ediliyor. Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen Yurt İçi - Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekir" dedi.

"Tarlasına ev yapanların durumu"

Kendi tarlası üzerine yapılan gayrimenkulün tarla ile satılması durumunda oluşacak değer artışı kazancına da değinen Özelmacıklı, "Gayrimenkulün tarla ile birlikte satılması durumunda, değer artış kazancı doğabilir. Tarlanın edinim tarihi esas alınarak, satıştan doğan kazançlar için 5 yıllık süre dikkate alınır. Eğer taşınmaz edinim tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılırsa, değer artış kazancı vergisine tabi olur. Maliyet bedeli hesaplanırken tarlanın alım bedeli ve inşaat maliyetleri dikkate alınır. Elde edilen gelir, beyan edilmesi gereken sınırı aşarsa gelir vergisi doğar" dedi.

"2 Nisan son tarih"

Özelmacıklı, "2024 takvim yılında elde edilen değer artışı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2025 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere ödenmesi gerekiyor. Bu sene için 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinin resmi tatile rastlaması nedeniyle, birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 2 Nisan 2025 tarihine kadar, ikinci taksitin ise 31 Temmuz 2025 tarihine kadar, ödenmesi gerekiyor. Gelir Vergisi Beyannameleri ise 1 Mart – 2 Nisan 2025 tarihleri arasında intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan adresinden verilebilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Uzmanlar Türkiye için tarih verdi
img

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
img

Genç öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.