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2024'te OSB’lerde 75 Bin Yeni İstihdam Sağlandı

2024'te OSB’lerde 75 Bin Yeni İstihdam Sağlandı
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 2024 yılında OSB'lerde 75 bin yeni istihdam sağlandığını ve toplam istihdamın 2 milyon 700 bine ulaştığını açıkladı. Türkiye genelinde OSB sayısının 408'e yükseldiği belirtilirken, 68 bin fabrikada üretim gerçekleştirildiği ifade edildi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 2024'te Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 75 bin yeni istihdam sağlandığını, toplam istihdamın 2 milyon 700 bine ulaştığını bildirdi.

Kütükcü, AA muhabirine, OSB'lerin Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinde öncü rol oynadığını söyledi.

Türkiye'deki OSB sayısının 408'e ulaştığına değinen Kütükcü, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şırnak, Trabzon ve Uşak'ta 11 yeni organize sanayi bölgesinin kurulduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 68 bin fabrikada üretim gerçekleştiriliyor

Kütükcü, OSB'lerin 366'sının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, 42'sinin de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Toplam 408 OSB'mizin şu anda 288'i işletme aşamasında. 120'sinde ise kamulaştırma, planlama ve altyapı süreçleri devam ediyor. Son bir yılda 1000'e yakın yeni parsel üretime kazandırıldı. 68 bin fabrikamızın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerimiz ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor." diye konuştu.

İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

OSB'lerin Türk sanayisinin lokomotifi haline geldiğini vurgulayan Kütükcü, şöyle konuştu:

"Organize sanayi bölgelerimiz 81 ilimizde yatırım, istihdam ve ihracatın öncüsü haline geldi. 2024 yılında ekonomideki tüm zorluklara rağmen OSB'lerimizde 75 bin yeni istihdam sağlandı. Böylece toplam istihdam sayımız 2 milyon 700 bin kişiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ayrıca ülkemizdeki 1000 Büyük Sanayi Kuruluşunun 648'i organize sanayi bölgelerimizde üretim yapmaya devam ediyor."

Yeşil OSB sayısı 14'e yükseldi

Kütükcü, bu yıl Yeşil OSB Belgesi uygulamasının hayata geçirildiğini belirterek, "TSE tarafından belirlenen 40 farklı kriteri eksiksiz yerine getiren 14 OSB, 'Yeşil OSB Belgesi' almaya hak kazandı. Bunlar, Konya OSB, ASO 2. ve 3. OSB, Gaziantep OSB, Nilüfer OSB, Başkent OSB, Bursa OSB, Makine İhtisas OSB, Düzce 2. OSB, Mersin Tarsus OSB, Demirtaş OSB, Gebze Güzeller OSB, Antalya OSB, Adana Hacı Sabancı OSB, Gebze Plastikçiler OSB." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Ekonomi
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