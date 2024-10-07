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2024 Dünya Habitat Günü Teması: Gençleri Kentsel Gelecek İçin Harekete Geçirmek

2024 Dünya Habitat Günü Teması: Gençleri Kentsel Gelecek İçin Harekete Geçirmek
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2024 Dünya Habitat Günü'nün temasının 'Gençleri Daha İyi Bir Kentsel Gelecek İçin Harekete Geçirmek' olduğunu açıkladı. Gençlerin sürdürülebilir şehirler oluşturmada aktif rol almasının hedeflendiği bu etkinlik, hızlı kentleşmenin getirdiği zorlukları ele almak için önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca, Türkiye'de konut politikalarına dair 12. Kalkınma Planı çerçevesinde sosyal konut projeleri ve gençlere öncelik verilmesi üzerine bilgiler paylaşıldı.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2024 Dünya Habitat Günü'nün teması "Gençleri Daha İyi Bir Kentsel Gelecek İçin Harekete Geçirmek" olarak belirlendi. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü şehirlerimizin durumu ve herkesin yeterli barınma temel hakkı üzerinde düşünmek için Dünya Habitat Günü olarak belirlenmiştir. 7 Ekim 2024'te kutlanacak bu etkinlik, gençlerin sürdürülebilir şehirler ve topluluklar oluşturmada aktif rol almasını hedefliyor" dedi.

Dünya Habitat Günü'nün teması "Gençleri Daha İyi Bir Kentsel Gelecek İçin Harekete Geçirmek" olarak belirlendi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'i şehirlerde yaşayacak. Bu hızlı kentleşme, yoksulluk, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sorunları daha da karmaşık hale getiriyor. Dünya Habitat Günü, gençlerin sürdürülebilir kentleşmeye katkılarını kutlarken, kentsel büyümenin getirdiği zorlukların da ele alınması için önemli bir fırsat sunuyor. Bu bağlamda, gençlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi, daha kapsayıcı ve dirençli şehirler inşa etmenin anahtarı olarak öne çıkıyor" dedi.

"Ülkemizin konut politikası"

2024 – 2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı'ndaki konut politikalarına da değinen Özelmacıklı " Türkiye'de toplam konut sayımız yaklaşık 41,3 milyon düzeyinde. Kalkınma Plan'ı, afetlere dayanıklı, sürdürülebilir ve erişilebilir yaşam alanlarının oluşturulmasını, konut arzının artırılmasını ve kira fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınmasını hedefliyor. Sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması, yaşlı dostu ve güvenli konutların tasarımının teşvik edilmesi planlanıyor. Afet sonrası acil barınma ihtiyaçlarını karşılamak için dayanıklı konutlar inşa edilmesi, gençlere toplu konut uygulamalarında öncelikler verilmesi de politikalarda yer alıyor" dedi.

"Satışlar 2 milyonu geçti, Eylül ayı rekor kırdı"

Özelmacıklı, "Tapu dairelerinde ilk dokuz ayda yapılan toplam satış işlem sayısı 2 milyon 55 bin 408 oldu. Aynı dönemde satış işlemlerinden elde edilen tapu harç geliri ise 60 milyar seviyesine yaklaştı. Temmuz ve Ağustos aylarında artan satış sayıları sonrasında, Eylül ayında tüm gayrimenkul türlerinde satışlar 285 bini geçerek rekor kırdı. Yabancıların ilk dokuz ayda toplam alımları 20 bin 735 seviyesine gerileyerek, toplam satışlardaki payı yüzde 1 seviyelerine kadar düştü. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi 465 milyar lirayı aştı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sosyal Konut Ekonomi Türkiye Çevre Yaşam Dünya Emlak

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