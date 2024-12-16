2023 Yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Rakamları Açıklandı

TÜİK İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarını açıkladı. Erzurum'da Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan kişi başına 173 bin 8 TL oldu.

İl düzeyinde cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2023 yılında İstanbul 8 trilyon 60 milyar 358 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den %30,4 pay aldı. İstanbul'u, 2 trilyon 538 milyar 686 milyon TL ve %9,6 pay ile Ankara, 1 trilyon 614 milyar 161 milyon TL ve %6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 22 milyar 13 milyon TL ile Tunceli, 19 milyar 407 milyon TL ile Ardahan ve 13 milyar 214 milyon TL ile Bayburt yer aldı. Erzurum, Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan 2023 yılında 129 milyon 734 bin 718 TL pay aldı ve ülke sıralamasında 32. sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH'de 2023 yılında, Kocaeli 516 bin 460 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'yi, 510 bin 733 TL ile İstanbul ve 438 bin 242 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 116 bin 767 TL ile Şanlıurfa, 110 bin 553 TL ile Ağrı ve 108 bin 21 TL ile Van son üç sırada yer aldı. Erzurum'da Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan kişi başına 173 bin 8 TL oldu ve ülke sıralamasında 58. sırada yer aldı. - ERZURUM