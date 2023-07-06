2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Tibet'te Gerçekleştirildi

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'ndaki bir sergide sanal gerçeklik destekli çok yönlü koşu bandı setini gösteren bir personel, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

LHASA, 6 Temmuz (Xinhua) -- Devam etmekte olan 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'nın tek yerel alt mekan etkinliği, Çarşamba günü Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin başkenti Lhasa'da 50'den fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilirken, bölge kapsamında 21 yeni proje imzalandı.

Bu yılki konferansın bir yan etkinliği olarak Tibet'te düzenlenen forum, bölgenin kaynak donanımını ve dijital ekonomisini geliştirmenin potansiyel değerini tanıtmayı ve sergilemeyi hedefliyor. Forum ayrıca bölgenin, ülkenin doğu bölgelerinden daha az gelişmiş ancak kaynak zengini batı bölgelerine daha fazla bilgi işlem kaynağı aktarmaya odaklanan büyük projeye entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'nın ana mekanı Beijing'de kuruldu ve açılış töreni Salı gecesi yapıldı.

Küresel Dijital Ekonomi Konferansı organizasyon komitesi ve Lhasa belediye yönetiminin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı alt mekandaki etkinlikler üç gün sürecek.

Tibet, 4.000 metrenin üzerindeki ortalama rakımının yanı sıra düşük sıcaklık, kuru iklim, düşük oksijen içeriği ve temiz hava gibi doğal avantajlarıyla büyük veri depolama için ideal bir yer olma özelliği taşıyor. Çin Komünist Partisi Lhasa Belediye Komitesi Sekreteri Phurbu Dondrup'a göre Tibet son yıllarda dijital sektördeki pek çok sanayi projesi için cazibe merkezi haline gelirken, bu durum artan büyüme ivmesine işaret ediyor.

Yerel yetkililere göre Tibet'in dijital ekonomisi sadece geçen yıl 20 milyar yuanın (yaklaşık 2,78 milyar ABD doları) üzerinde katma değer yarattı.