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20 bin memur alınacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihleri

20 bin memur alınacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihleri
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Mayıs 2025'te, 45 kamu kurumu toplamda 19.860 personel alımı yapacak. Alımlar, memur, işçi, sağlık personeli, mühendis, uzman yardımcısı gibi birçok farklı pozisyonda gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı en yüksek alımı yapacak kurum olup, toplamda 19.022 personel alacak. Başvurular, ilgili kurumların resmi internet siteleri veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kamu personel ilanlarına göre, Mayıs 2025 itibarıyla 45 kamu kurumu, toplam 19.860 personel alımı yapacak. İlanlarda büro personeli, mühendis, teknisyen, hemşire, destek personeli, zabıta, memur, itfaiye eri, gibi birçok farklı pozisyonda alımlar öngörülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN KİŞİ ALACAK

Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda en yüksek alımı gerçekleştirecek kurum. Toplam 19.022 personel alımı yapılacak:

  • 15.342 sözleşmeli personel
  • 3.658 sürekli işçi
  • 22 sözleşmeli bilişim personeli

Başvurular:

  • Sürekli işçi: 9 Mayıs
  • Sözleşmeli personel: 8 Mayıs
  • Bilişim personeli: 26 Mayıs

YÖK, TÜİK, SSB VE DİĞER KURUMLARIN ALIMLARI

  • YÖK: 8 sözleşmeli personel (Son başvuru: 16 Mayıs)
  • TÜİK: 12 uzman yardımcısı (Son başvuru: 15 Mayıs)
  • SSB (Savunma Sanayii Başkanlığı): 5 sözleşmeli personel (Son başvuru: 23 Mayıs)
  • MEB: 5 sözleşmeli bilişim personeli (Son başvuru: 30 Mayıs)
  • MTA: 4 müfettiş yardımcısı (Son başvuru: 16 Mayıs)
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü: 78 sözleşmeli personel (Son başvuru: 20 Mayıs)

BELEDİYELER DE PERSONEL ALACAK

Çok sayıda belediye başkanlığı, memur ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Öne çıkanlar:

  • Hatay Büyükşehir Belediyesi: 150 personel (20-30 Mayıs)
  • Mersin Büyükşehir Belediyesi: 90 itfaiye eri (20-26 Mayıs)
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: 50 itfaiye eri (5-9 Mayıs)
  • Selçuklu Belediyesi: 66 personel (20-23 Mayıs)
  • Zonguldak, Beykoz, Avcılar, Afyonkarahisar, Çanakkale gibi birçok ilçe ve büyükşehir belediyesi farklı kadrolarda memur alımı yapacak.

ÜNİVERSİTELER VE BAKANLIKLAR DA PERSONEL ALACAK

Üniversiteler de kamu personeli ilanları kapsamında birçok farklı pozisyon için alım yapacak:

  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 96 sözleşmeli personel (Son başvuru: 20 Mayıs)
  • Boğaziçi Üniversitesi: 4 sözleşmeli bilişim personeli (20 Mayıs)
  • Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe, Kütahya Dumlupınar, Mardin Artuklu, ve daha birçok üniversite personel ilanları açtı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tüm başvurular ilgili kamu kurumlarının resmi internet siteleri üzerinden ya da e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Başvuru tarihleri, ilan edilen pozisyona ve kuruma göre değişiklik gösteriyor. Adayların, son başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıvatandaş:

memur alımı durdurulsun hatta mevcut sayıyı yarı yarıya düşürülmesi lazım. milletin üstünden bu yük atılsın. çalışmak isteyene fabrika ve tarlada iş dolu.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Fabrika da tarlada olmaz. 365 günün 250 günü yata yata kazanmak varken neden fabrika neden tarla

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