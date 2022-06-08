İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor - Haberler

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İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinde Halk Eğitim Merkezleri ve ADEM kurslarında yapılan ürünler sergilendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinde Halk Eğitim Merkezleri ve ADEM kurslarında yapılan ürünler sergilendi. El emeği göz nuru ürünler uzun işlemlerin ardından tamamlanırken 3 bin 500 liradan alıcı buluyor.

Uludere ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerinde Halk Eğitim Merkezleri ve ADEM kurslarında yapılan ürünler sergilendi. Etkinliğin açılışına Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Milli eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek katıldı. Müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte protokol üyeleri, daha sonra kursiyerlerin yaptıkları el ürünlerini inceledi. Kursiyerler tek tek tebrik edilerek sertifikaları dağıtıldı. Kursta çeşit çeşit ürünler bulunurken en çok ilgi çeken ürünler, unutulmaya yüz tutmuş el dokuma kilimler oldu. El dokuma kilimlerin 2 kişi tarafından yapılıp 45 günde ancak bitirildiği ve tanesinin 3 bin 500 liradan alıcı bulduğu belirtildi. Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından desteklenen kurslarda ağırlıklı olarak kadınların çalışıp sattıkları ürünler ile aile ekonomilerine katkı sundukları kaydedildi.

Usta öğretici Rahime Bilen, "Hayat Boyu Öğrenme" etkinlikleri adı altında Uludere Halk Eğitim Merkezi bahçesinde ürünlerini sergilediklerini söyledi. Yılda bir defa sergileri olduğunu aktaran Bilen, "Farklı farklı dallarda ürünler çıkarıyoruz. Kursa gelen öğrencilerin de yaptıkları ürünleri Aile Destek Merkezi olarak satışını yapıyoruz. O satışlardan elde ettiğimiz ücretleri kadınlarımıza veriyoruz. Ailelerine katkıda bulunuyorlar. Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bizlere çok destek oluyor. Merkezlerimiz kaymakamlığın bünyesinde açılmış merkezler. Ürün verme, alet verme konusunda bizlere çok yardımcı oluyorlar. Öğrencilerimiz ayda sadece bir seccade yapabiliyorlar. Seccadeler de bin 200 ila bin 500 lira arasında alıcı buluyor. Satışlar da iyi, aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. En büyük kilimimizi 1,5-2,5 metre şeklinde yaptık. İki kursiyerimiz birlikte yaptı, 1,5 ay sürdü. O da 3 bin 500 liradan alıcı buluyor" dedi.

(Ayhan Babat - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Rıdvan Doğan Hisarcık Uludere Şırnak Ekonomi Güncel Haberler

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