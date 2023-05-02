161 fabrikayı ülkemize kazandıracağız
Ekonomi Haberleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' tanıtım ve tesis açılış törenine katıldı. Bakan Varank, 33 ilde emek yoğun sektörlerde toplam 111 projeye 1,3 milyar lira destek sağladıklarını, halihazırda faaliyete geçen 46 fabrikada yaklaşık 4 bin emekçiyi istihdam ettiklerini belirterek, projeler tamamlandığında 55 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacaklarını açıkladı.
'55 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI SAĞLAYAN 161 FABRİKAYI ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' tanıtım ve tesis açılış törenine katıldı. Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan yer aldı. Törende konuşan Bakan Varank, bölgelerin, şehirlerin hatta ilçelerin kendine has özelliklerinden faydalanarak Türkiye'nin her bir köşesini adeta bir cazibe merkezi haline getirmeye çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:"İşte bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nı başlattık. Bilhassa genç işsizliğin yüksek ve kadın istihdamının da görece düşük olduğu bölgelerde modern üretim ve hizmet tesisleri yaparak özel sektör yatırımcılarımızın istifadesine sunduk. Böylece hem üretim kapasitesi hem de istihdam olanaklarını artırmış oluyoruz. 33 ilimizde emek yoğun sektörlerde toplam 111 projeye 1,3 milyar lira destek sağladık. Halihazırda faaliyete geçen 46 fabrikada yaklaşık 4 bin emekçi kardeşimizi istihdam ediyoruz. Gençlerimiz sosyalleşsin diye bu fabrikaların yanına spor tesisleri inşa ediyoruz. Kadınlarımızın işgücüne katılımını desteklemek için çocuklarına hizmet verecek kreşler açıyoruz. İnşallah bu projeler tamamladığında 55 bin kişiye istihdam imkanı sağlayan 161 fabrikayı ülkemize kazandıracağız" dedi.'İZMİR BÜYÜK BİR OYUNCU HALİNE GELECEK'İzmir'in gelişen ekonomisi ve güçlü sanayisiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Bakan Varank, sanayiciden desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini, yatırımlarla el üstünde tuttuklarını aktararak, "Bu kapsamda, Avrupa'da rüzgar enerjisi sektörü için yeni bir destinasyon oluşturmak üzere 'Çandarlı Limanı ile Entegre Temiz Enerji İhtisas Sanayi Bölgesi' projesi üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin karadaki rüzgar enerjisinin yüzde 20'sine ev sahipliği yapan İzmir, rüzgar enerjisi ekipmanları ihracatımızın yüzde 70'ini yaparken yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu proje ile hem deniz üstü rüzgar türbinlerinde hem de kara türbinlerinde İzmir çok daha büyük bir oyuncu haline gelecek. Ayrıca son 20 yılda İzmir'de yapılacak yeni ya da ilave yatırımlar için 6 bine yakın teşvik belgesi düzenledik. 230 milyar liralık yatırımın ve 170 bine yakın istihdamın önünü açtık. Bugün 14 Organize Sanayi Bölgesi, 16 sanayi sitesiyle, 462 milyar lirayı aşan GSYH'sıyla, İzmir, her geçen yıl biraz daha büyüyor. 14 milyar doların üzerinde ihracatıyla Türkiye'nin ihracat hedeflerine ciddi katkı sağlayan şehirlerinden bir tanesi. Tabi sanayisi böyle güçlü bir şehrin yenilikçilik ekosistemini desteklemeyi de ihmal etmedik, etmiyoruz. Bu manada son 10 yılda 4 Teknokent, 120 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'nin kurulmasını sağladık" ifadelerini kullandı.'ÇALIŞAN VE ÜRETEN GENÇLER PROGRAMI ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE'Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın çok önemli bir proje olduğunu, Bakanlık ve hükümet olarak hedefleriyle yüzde 100 örtüştüğünü vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Genç ve dinamik bir ülkeyiz. Gençlerimizi donanımlı bir şekilde hem bugünler hem yarınlar için hazırlama gayesiyle çalışıyoruz, üretiyoruz. Amacımız gençlerin gözündeki ışığı ve mutluluğu arttırmak. Gençlerimizin ülkesi ve milleti için üreten, bugünler ve yarınlar adına hayalleri güçlü ve o hayallerinin peşinden giden gençler olmasını önemsiyoruz. Bu, 21 yıllık süreçte Cumhurbaşkanımızın ilk anda ortaya koyduğu hedef ve vizyondu. En büyük hedefimiz bu ülkenin tüm evlatlarını en mutlu ve donanımlı şekilde geleceğe hazırlamak. Bu proje bunun için var. Bu anlamada gençlerimizin imkanlarını arttırmak, yeni tecrübeler kazandırmak gayesi ile çok güzel bir iş birliğine imza attık. En büyük hedefimiz bu ülkenin tüm evlatlarını en iyi biçimde, en donanımlı şekilde her alanda geleceğe hazırlamak. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var, sistem bir hız ve etkin yönetim süreci. Sen-ben, senin kurum-benim kurum, senin bakanlık-benim bakanlık anlayışı geride kaldı. Biz olarak yola çıktığımız, hareket ettiğimiz ve geliştirdiğimiz, güzel sonuçlar ürettiğimiz bir dönem. Bu iş birliği bunun parçası" açıklamalarında bulundu.'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR EŞİKTE'Türkiye'nin kalkınması, bölgesinde ve dünyada ağırlığını sürdürmesi için gençlere sorumluluk düştüğünü aktaran Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gence ihtiyacımız var. Görevimiz bugün ve yarın ihtiyaç duyulan bu donanımı, tüm imkanları seferber ederek o imkanları gençlere sunmak, onların önünü açmak ve yanlarında olmak. Gençlerimizi çağın gerekleri ile donanımlı kılmaz ve yetiştirmezsek gelecek mücadelesinden başarılı çıkma şansımız yok. Türkiye'nin 2002'den bu yana elde ettiği kazanımlarda gençlerimizin öncü ruhunu görüyoruz. İnşallah şimdiki nesillerimiz de aldıkları bayrağı çok yükseklere taşıyacaklar. Bu hizmet yarışı bu şekilde devam edecek. Türkiye 21 yıllık kazanımlarıyla, sanayisiyle, gençlik yatırımlarıyla, turizmiyle, eğitimiyle önemli bir eşikte. Bunları yeni başarılarla taçlandırma adına önemli bir yol ayrımında. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte sizlerin teveccühü ile kazanımlarımızı devam ettirip yenilerini ekleyeceğiz."
Konuşmaların ardından canlı bağlantılarla İzmir'in yanı sıra Muş, Iğdır ve Şanlıurfa'da 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' tanıtım ve tesis açılış kurdeleleri kesildi.
Kenan YEŞİL/İZMİR, -