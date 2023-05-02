161 fabrikayı ülkemize kazandıracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' tanıtım ve tesis açılış törenine katıldı. Bakan Varank, 33 ilde emek yoğun sektörlerde toplam 111 projeye 1,3 milyar lira destek sağladıklarını, halihazırda faaliyete geçen 46 fabrikada yaklaşık 4 bin emekçiyi istihdam ettiklerini belirterek, projeler tamamlandığında 55 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

'55 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI SAĞLAYAN 161 FABRİKAYI ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' tanıtım ve tesis açılış törenine katıldı. Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan yer aldı. Törende konuşan Bakan Varank, bölgelerin, şehirlerin hatta ilçelerin kendine has özelliklerinden faydalanarak Türkiye'nin her bir köşesini adeta bir cazibe merkezi haline getirmeye çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

Konuşmaların ardından canlı bağlantılarla İzmir'in yanı sıra Muş, Iğdır ve Şanlıurfa'da 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' tanıtım ve tesis açılış kurdeleleri kesildi.

Kenan YEŞİL/İZMİR, -