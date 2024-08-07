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15 yıl sonra bir ilk! Merkez reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadı

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Merkez Bankası temmuz ayında ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapmadı. 2009'dan bu yana yayınlanan veride ilk kez Merkez'in reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadığı görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında, verilerin yayımlanmaya başladığı 2009 yılının başından bu yana ihracat reeskont kredileri aracılığıyla ilk kez döviz alımı yapmadı.

EN DÜŞÜK ALIM 2009 ŞUBAT AYINDA

TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan verilere göre, haziran ayında 103 milyon dolar ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapılırken, temmuz ayında bu rakam sıfır oldu. Daha önce en düşük alım, verilerin tutulmaya başlandığı 2009 yılının şubat ayında sadece 70 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor ve vadesi geldiğinde döviz cinsi olarak geri ödenen krediler Merkez Bankası rezervlerine pozitif yönde katkı sağlıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Merkez Bankası İhracat İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

yanık kremi:

e para yok ki.. :D

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