Haberler

15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya'da Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından düzenlenen kongrede, turizmin ekonomik etkileri ve yeni stratejiler üzerine tartışmalar yapıldı. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, turizmin Türkiye ekonomisi için kritik bir alan olduğunu vurguladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Türkiye İş Bankasının ana sponsorluğunda düzenlenen 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre,? "Yeni Stratejilerle Farklılık Dizayn Et" temasıyla düzenlenen kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı katıldı.?

Açıklamada kongredeki görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, bu yılki temanın sadece turizm sektörü için değil, tüm ekonomi için kritik bir yol haritası sunduğunu vurguladı.

Turizmde dönüşümün ekonomik etkisine, küresel değişimler ışığında yeni stratejilere duyulan ihtiyaca dikkati çeken Yılmaz, "Turizm, Türkiye için bir gelir kalemi olmanın çok ötesinde cari açığın daraltılmasında, döviz girişinin sürdürülebilirliğinde, hizmet ihracatının büyümesinde, istihdamın geniş tabana yayılmasında, bölgesel kalkınmanın hızlanmasında anahtar rol oynayan stratejik bir alandır." ifadelerini kullandı.

Sektöre dair bazı verileri aktaran Yılmaz, banka ve kredi kartları harcamalarında turizme ilişkin kalemlerde temmuz-ekim döneminde yüzde 12,8'lik büyüme gözlemlenmiş olmasının yanı sıra hava yolu harcamalarının yüzde 61,3, seyahat acenteleri harcamalarının yüzde 81,6, konaklama harcamalarının ise yüzde 53,2 seviyesinde arttığını kaydetti.

Turizm gelirlerinin cari açığı telafi ettiği bir ekonomide enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde döviz kazandırıcı gücü olan sektörün öneminin arttığını vurgulayan Yılmaz, tüm verilerin, turizmin artık Türkiye'de ekonomik aktivitenin direnç noktası haline geldiğini gösterdiğini aktardı.

Yapay zekanın, ileri teknolojinin başrolü aldığı dönemde, varlıklarının daim olması için daha ileri teknolojiyle evrilmeye devam ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu bakış açısıyla iş yapıyor olmanın ülkeye katma değerle döneceğini biliyoruz. İşte tam da böyle bir öngörüyle turizmde de bir dönüşümden bahsetmek istiyorsak, böyle bir dönüşümde rol almak istiyorsak bilmeliyiz ki daha nitelikli turist, daha yüksek kişi başı harcama, daha uzun konaklama süresi, daha çeşitli destinasyonlar, daha düşük karbon ayak izi, daha yüksek dijital deneyim standartlarına erişmeliyiz."

Yılmaz, kasım 2023'teki AKTOB Kongresi'nde sektöre 2 yıl içinde ilave 1 milyar dolar kaynak aktaracaklarına yönelik verdikleri sözü 2 yıl dolmadan yerine getirdiklerinin bilgisini paylaşarak, bu kaynağın yüzde 33'lük kısmını Antalya'ya aktardıklarını anlattı.

"Turizm ile bu gücü katma değerle ülkemize taşıyor olacağız"

Antalya'da tüm ticari kredilerin yüzde 45'inin turizm kredilerinden oluştuğunu, turizm kredilerinde özel bankalar içerisinde her 5 lira krediden 1 lirasının İş Bankası tarafından finanse edildiğini vurgulayan Yılmaz, "İş Bankası, turizm camiasının sadece bir finansörü olmak adına değil değer üreten, dijitalleşmeyi hızlandıran, sürdürülebilirliği destekleyen bir iş ortağınız olmak adına hareket ediyor. Sizlerin ihtiyaçlarından yola çıkarak kendi dijital dünyamız, inovasyon hareketlerimizle size yepyeni sürdürülebilirliği olan çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 2026 yılı sonuna kadar turizm sektöründe gerçekleşmesi beklenen yeni otel yatırımlarının bütçesinin 2,38 milyar dolar olduğunu, bu bütçenin yüzde 31'lik kısmına denk gelen yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırımın Antalya'daki otel projelerinden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Antalya'da bunların tamamını finanse etmeye, fizibilitesine uygun bir şekilde destek vermeye hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Sadece finansman boyutunda değil diğer konularda da turizmcilerin yanında olmaya, onlarla uzun maraton koşmaya varız."

Çeşitli sunum ve oturumlarla gün boyu süren kongre, sona erdi.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma

Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.