15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya'da Gerçekleşti

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Türkiye İş Bankasının ana sponsorluğunda düzenlenen 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre,? "Yeni Stratejilerle Farklılık Dizayn Et" temasıyla düzenlenen kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı katıldı.?

Açıklamada kongredeki görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, bu yılki temanın sadece turizm sektörü için değil, tüm ekonomi için kritik bir yol haritası sunduğunu vurguladı.

Turizmde dönüşümün ekonomik etkisine, küresel değişimler ışığında yeni stratejilere duyulan ihtiyaca dikkati çeken Yılmaz, "Turizm, Türkiye için bir gelir kalemi olmanın çok ötesinde cari açığın daraltılmasında, döviz girişinin sürdürülebilirliğinde, hizmet ihracatının büyümesinde, istihdamın geniş tabana yayılmasında, bölgesel kalkınmanın hızlanmasında anahtar rol oynayan stratejik bir alandır." ifadelerini kullandı.

Sektöre dair bazı verileri aktaran Yılmaz, banka ve kredi kartları harcamalarında turizme ilişkin kalemlerde temmuz-ekim döneminde yüzde 12,8'lik büyüme gözlemlenmiş olmasının yanı sıra hava yolu harcamalarının yüzde 61,3, seyahat acenteleri harcamalarının yüzde 81,6, konaklama harcamalarının ise yüzde 53,2 seviyesinde arttığını kaydetti.

Turizm gelirlerinin cari açığı telafi ettiği bir ekonomide enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde döviz kazandırıcı gücü olan sektörün öneminin arttığını vurgulayan Yılmaz, tüm verilerin, turizmin artık Türkiye'de ekonomik aktivitenin direnç noktası haline geldiğini gösterdiğini aktardı.

Yapay zekanın, ileri teknolojinin başrolü aldığı dönemde, varlıklarının daim olması için daha ileri teknolojiyle evrilmeye devam ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu bakış açısıyla iş yapıyor olmanın ülkeye katma değerle döneceğini biliyoruz. İşte tam da böyle bir öngörüyle turizmde de bir dönüşümden bahsetmek istiyorsak, böyle bir dönüşümde rol almak istiyorsak bilmeliyiz ki daha nitelikli turist, daha yüksek kişi başı harcama, daha uzun konaklama süresi, daha çeşitli destinasyonlar, daha düşük karbon ayak izi, daha yüksek dijital deneyim standartlarına erişmeliyiz."

Yılmaz, kasım 2023'teki AKTOB Kongresi'nde sektöre 2 yıl içinde ilave 1 milyar dolar kaynak aktaracaklarına yönelik verdikleri sözü 2 yıl dolmadan yerine getirdiklerinin bilgisini paylaşarak, bu kaynağın yüzde 33'lük kısmını Antalya'ya aktardıklarını anlattı.

"Turizm ile bu gücü katma değerle ülkemize taşıyor olacağız"

Antalya'da tüm ticari kredilerin yüzde 45'inin turizm kredilerinden oluştuğunu, turizm kredilerinde özel bankalar içerisinde her 5 lira krediden 1 lirasının İş Bankası tarafından finanse edildiğini vurgulayan Yılmaz, "İş Bankası, turizm camiasının sadece bir finansörü olmak adına değil değer üreten, dijitalleşmeyi hızlandıran, sürdürülebilirliği destekleyen bir iş ortağınız olmak adına hareket ediyor. Sizlerin ihtiyaçlarından yola çıkarak kendi dijital dünyamız, inovasyon hareketlerimizle size yepyeni sürdürülebilirliği olan çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 2026 yılı sonuna kadar turizm sektöründe gerçekleşmesi beklenen yeni otel yatırımlarının bütçesinin 2,38 milyar dolar olduğunu, bu bütçenin yüzde 31'lik kısmına denk gelen yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırımın Antalya'daki otel projelerinden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Antalya'da bunların tamamını finanse etmeye, fizibilitesine uygun bir şekilde destek vermeye hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Sadece finansman boyutunda değil diğer konularda da turizmcilerin yanında olmaya, onlarla uzun maraton koşmaya varız."

Çeşitli sunum ve oturumlarla gün boyu süren kongre, sona erdi.