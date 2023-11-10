15. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi 21 Kasım'da Gerçekleştirilecek

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenecek olan 15. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi, '2. Yüzyılda Başarının Anahtarı: Kurumsal Yönetim' temasıyla 21 Kasım'da gerçekleştirilecek. Zirvede, kurumsal yönetim konusunda uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak ve çeşitli paneller düzenlenecektir.

15'inci Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi '2. Yüzyılda Başarının Anahtarı: Kurumsal Yönetim' ana temasıyla 21 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 21 Kasım 2023 tarihinde "XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi"ni düzenleyecek.

15'inci Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin ana teması, '2. Yüzyılda Başarının Anahtarı: Kurumsal Yönetim' olacak. Zirve aynı zamanda Cumhuriyet'in 100. yılına ve TKYD'nin 20. yılına özel olarak gerçekleştirilecek. Açılış konuşmalarını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın yapacağı zirvede, ekonomi yazarları Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Dr. Şeref Oğuz da moderatörlük yapacak.

Zirveye özel konuşmacı olarak katılacak olan, Prof. Dr. İlber Ortaylı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamındaki ilk eser olan "Cumhuriyetin İlk Kurumsal Yönetim Eseri Nutuk" üzerine değerlendirmelerini aktaracak. Bu bölümün moderatörlüğünü Hakan Güldağ yapacak.

Moderatörlüğünü TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Mashaki'nin yapacağı Globalde ve Türkiye'de ESG Yaklaşımlarına Kurumsal Yönetim Açısından Bakış panelinde; SPK Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Seçil Sayın Kutluca, IFC Bölgesel Kurumsal Yönetim Lideri J.Chris Razook ve EBRD Kurumsal Yönetim Baş Danışmanı Pavle Djuric söz alırken; Yönetim Kurulu Üyesi Bakış Açısıyla Türkiye Kurumsal Yönetim Pusulası panelinde ise; Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, BCG Türkiye Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Gözde Yalazi Özbek, Morrow Sodali Kıdemli Danışmanı Stilpon Nestor, Galatasaray Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı panelist olarak yer alacak olup, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Burak Koçer panelin moderasyonunu yapacak.

Moderatörlüğünü Şeref Oğuz'un yapacağı, 2. Yüzyılın Türk İş İnsanları ile Kurumsal Yönetime Bakış panelinde ise; Kibar Holding Başkan Yardımcısı Gonca Batur, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dördüncü, Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral söz alacak.

Deprem Sürecinde Kurumsal Yönetim Deneyimi Araştırmasına ilişkin raporun aktarılacağı bölümün konuşmacıları ise; StratejiCo. Genel Müdürü Başak Çevik ve ERA Araştırma Kurucu Ortağı Elvan Oktar olacak.

OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Serdar Çelik, OECD'nin merkezi Paris'ten zirve için Türkiye'ye gelerek özel konuşmacı olarak programda yer alacak ve "Küresel Dönüşümler Işığında Güncellenen G20 / OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni anlatacak. Zirvede ayrıca TKYD'nin 20. Yılına özel olarak önceki başkanlardan oluşan Danışma Konseyi Üyelerinin katılacağı TKYD'nin 20 Yıllık Hikayesi isimli bir panel de gerçekleşecek.

Yine programa özel konuşmacı olarak katılacak olan Türkiye Raporu Direktörü & TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki de Dünya ve Türkiye ekonomisinde son gelişmeleri anlatacak.

Program kapsamında 4 farklı panelin düzenleneceği ve özel konuşmacıların yer alacağı XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde ulusal ve uluslararası alandan birçok iş insanı bilgi ve birikimlerini katılımcılara aktaracak. Zirvede TKYD'nin 20. Yılına ilişkin prestij kitabının lansmanı ve ardından kapanış kokteyli gerçekleşecek. - İSTANBUL