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15. Türkiye Yatırım Konferansı New York'ta Gerçekleşti

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DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi, 15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla New York Halk Kütüphanesi'nde bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona bakanlar ve iş dünyası temsilcileri katıldı. TAİK Başkanı Murat Özyeğin, konferans kapsamında birçok etkinlik yapılacağını belirterek, Türkiye-ABD iş ilişkilerinin büyük bir geleceği olduğunu ifade etti.

NEW Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) düzenlediği 15. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla resepsiyon verildi.

New York Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen resepsiyona, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin'in yanı sıra Türkiye ve ABD'den iş dünyası temsilcileri katıldı.

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, burada yaptığı konuşmada, 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde birden fazla etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li şirketlerin üst yöneticileriyle bir araya geldiği bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendiğini aktaran Özyeğin, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ticaret Bakanı Bolat ve TCMB Karahan'ın da Goldman Sachs'ta 200'den fazla katılımcıya hitap edeceğini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın katılımlarıyla da yuvarlak masa toplantılarının düzenleneceğini belirten Özyeğin, "Türkiye-ABD iş ve ticaret bağlarının ileride büyük bir geleceği var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Uluslararası İlişkiler Ekonomi Türkiye Enerji Finans

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