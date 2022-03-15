Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği (TÜKBİLDER) Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Murat Kalkan, tüketicilerin yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm yolları ile ilgili bilgiler verdi.

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısı ile bir açıklama yapan Kalkan, tüketicilerin en çok sorunların fiyat etiketleri problemleri başta olmak üzere abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri, ayıplı mal ve hizmetler gibi konularla beraber taksitli satışlar olduğunu anlattı. Tüketicilerin korunması kapsamında iç hukukunda çeşitli düzenlemelere yer veren ülkeler arasında 1995 yılından itibaren Türkiye'nin de yer aldığından bahseden Av. Murat Kalkan, "Tüketici sorunları, 23 Şubat 1995 tarihinde kabul edilen 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile birlikte ayrıntılı bir yasal düzenlemeye kavuşmuştur. Günümüzde ise tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumayı hedefleyen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüktedir" dedi.

"Ürün etiketi ile kasa arasında bir farklılık olması durumunda geçerli olan etiket fiyatıdır"

Alışverişlerde zaman zaman ürün etiketleri ile kasa arasındaki fiyat farkından dolayı tüketici ile satıcı arasında tartışmalar yaşandığını söyleyen Av. Murat Kalkan, son günlerde şikayetlerinin artmasından bahsetti. Fiyat etiketi denetimi yapan kurumların denetimlerini daha da sıkılaştırması gerektiğini vurgulayan Kalkan, "Tüketici olan bizler, alışveriş esnasında raf ürünlerinin fiyatlarını kasaya ödemeden önce not etmeliyiz ve ödeme yaparken karşılaştırmalıyız. Ürün etiketi ile kasa arasında bir farklılığın olması durumunda geçerli olan, etiket fiyatıdır" dedi.

"Tüketicinin izni olmadan karşı taraf abonelik sözleşmesini uzatamaz"

Tüketicinin Korunması Kanunu'nda, tüketici ile satıcının arasında abonelik sözleşmelerinin nasıl kurulacağına dair şartların açıkça belirtildiğini anlatan Kalkan, durumu şu şekilde açıkladı:

"Satıcı veya sağlayıcı, abonelik süresince tüketicilerle imzalamış oldukları sözleşme ve taahhütnamenin bir örneği ile tüketicinin abone olduğu tarifeye ilişkin ayrıntıları talep etmesi halinde, tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ücret almaksızın vermek ya da kendi internet sayfaları üzerinden tüketicinin erişimine sunmak zorundadır. Belirli süreli abonelik sözleşmelerine, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz. Ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi halinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir. Sözleşme süresi sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay almadığı halde mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için hiçbir bedel talep edemez. Yani kanun diyor ki, tüketicinin izni olmadan karşı taraf abonelik sözleşmesini uzatamaz."

SERBİS sistemi ile tüketiciler, gerçek yetkili servislere ulaşabiliyor

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün önceki yıllarda tüketicinin gerçek yetkili servislere ulaşabilmesi için SERBİS'i (Servis Bilgi Sistemi Projesi) kurmasından bahseden Murat Kalkan, "Tüketicilerimiz, ürünlerinin arızalanması halinde gerçek yetkili servislere bu sistem sayesinde ulaşabilirler veya doğduran internet arama moruna SERBİS yazdıklarında bile karşılarına çıkacaktır. SERBİS sistemine kayıtlı yetkili servislerin, bulunduğunuz yere en yakın adresleri ve iletişim numaraları çıkıyor. Bu sistemle gerçek yetkili servisler ile malın tamiratını yaptırabilirsiniz. Böylelikle gerçek olmayan sahte servislerde sizleri mağdur etmemiş olurlar. Gerçek servisler, malın garantisi bitmiş olsa dahi hizmet vermek zorundadır" diye ifade etti.

"15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'müz kutlu olsun"

Tüketicilerin, 7 gün içerisinde yaptıkları mesafeli alışverişten hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olduğunu dile getiren Murat Kalkan, cayma haklarını mutlaka yazılı olarak karşı tarafa iadeli taahhütlü olacak şekilde posta ile bildirilmesi gerektiğinden söz etti. Ayrıca taksitli satışların ise tüketicinin yedi gün içerisinde yine aynı şekilde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeksizin taksitli satış sözleşmesinden cayabileceğini anlatan Av. Murat Kalkan,"15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'müz kutlu olsun" diyerek tüm vatandaşlara bilinçli tüketim konusunda temennilerde bulundu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi