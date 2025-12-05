Gaziantep'te "13. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi" düzenlendi

Gaziantep'te "13. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi" gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen kongrede konuşan Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Başkanı Ahmet Kartal, etkinlikte yalnızca dijital dönüşümden ya da mevcut uygulamalardan değil insanlığın yeni ufuklarına uzanan bir kavramdan uzay muhasebesinden de bahsettiklerini belirtti.

Kartal, Türkiye'nin güçlü akademik birikimi, teknolojik altyapısı ve dinamik genç nüfusuyla bu yeni dönemde yalnızca izleyen değil yön veren ülkeler arasında yer alma potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Eski DSP Genel Başkanı Masum Türker, bu yıl Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Derneği'ne üyeliğinin 51. yılı olduğunu söyledi.

Muhasebe mesleğinin yalnız defter tutan, finansal tablo hazırlayan ve analiz yapan bir meslek olmadığını anlatan Türker, "Bir ülkenin kalkınmasında önemli olan bir meslektir." dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali İhsan Çelikbaş, Mikrogrup İş Geliştirme Yöneticisi Serpil Çiçek de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından "Kil Tabletlerden Uzay Ekonomisine: Muhasebenin Evrimi ve Gelecek" konulu panel düzenlendi.

Kongreye farklı illerden gelen çok sayıda muhasebeci katıldı.