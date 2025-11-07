Haberler

11. Milas Zeytin Hasat Şenliği Başladı

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ve zeytinyağının tanıtımını amaçlayan 11. Milas Zeytin Hasat Şenliği, kortej yürüyüşü ile açıldı. Etkinlik, Milas'ın zeytin üretim potansiyelini ve zeytinyağı kalitesini vurguladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ve zeytinyağının tanıtımını ve üreticilerin bilinçlendirilmesini amaçlayan 11. Milas Zeytin Hasat Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı.

Milas Belediye Bandosu eşliğinde Milas Uzunyuva'dan başlayan kortej protokol üyeleri, yöresel kıyafetler giyen kadınlar, STK temsilcileri, zeytin üreticilerinin katılımıyla Atapark'ta tamamlandı.

Alanda Milas Yörük Obaları Derneği halk oyunları ekibi burada gösteri sundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, Muğla'nın zeytin ve zeytinyağı üretiminde büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Muğlalıların zeytini çok sevdiğini, zeytini koruduğunu ve zeytin ağacı varlığını geliştirdiğini söyleyen Akbıyık, Muğla'nın zeytin ve zeytinyağı üretimi adına Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi olduğunu vurguladı.

Şu anda zeytinde 8, zeytinyağında da ilk 3'te olduklarını vurgulayan Akbıyık, "Bunun da yüzde 50'si Milas'ta üretiliyor. Milas'ın zeytinyağı dünyanın, Türkiye'nin en kaliteli zeytin ve zeytinyağıdır. AB coğrafi işareti var. Kalite standardı çok önemli. Zeytin ağaç sayımızda 20 milyonu aştı. Bundan 5-10 yıl önce 15-17 milyonlardaydık. Muğlalılar hem zeytini seviyor, hem koruyor hem de geliştiriyor. Bu etkinlikler, zeytin ve zeytinyağının tanıtılması için önemli etkinlikler." diye konuştu.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da ilçede özellikle her evde zeytinyağı olduğunu söyleyerek, "Milaslılar zeytinsiz, zeytinyağsız yapamaz. Bu kıymetli ürünü marka haline getirip, tanıtıp, pazarlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Milas'ın en büyük değerlerinden biri olan zeytin ağaçlarına bakıyor, onları koruyoruz." dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da müdürlük olarak zeytin yetiştiriciliğinde, zeytin ve zeytinyağı üretiminde her adımda üreticilerin yanında olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele kesimi ile açılış yaptı. Protokol üyeleri, daha sonra Milas Atapark'ta zeytin ve zeytinyağıyla ilgili tanıtımların, ürünlerin satıldığı stantları gezdi.

Şenlik, hafta sonu zeytin ve zeytinyağı temalı etkinlikle devam edecek.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Ekonomi
