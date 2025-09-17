11. Makine Halısı Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından "11. Makine Halısı Tasarım Yarışması" düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle GAHİB ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında gerçekleştirilen yarışmaya, Gaziantep Üniversitesinden 62, diğer üniversitelerden 144 olmak üzere toplam 206 tasarım başvuru alındı.

"Gaziantep Üniversitesi Kategorisi" ile "Diğer Üniversiteler Kategorisi"nde yarışan adaylardan 20'si finale kalarak GAİB hizmet binasında sergilendi.

Finale kalan eserler arasında, "Gaziantep Üniversitesi Kategorisi"nden Senanur Kaplan'ın "Sonsuz İlmekler" isimli eseri birinci, Kübra Ulubey'in "Kuvars" isimli eseri ikinci, Mine Bulut'un "Sükut" isimli eseri üçüncü seçildi.

"Diğer Üniversiteler Kategorisi"nde finale kalan eserler arasında ise Meryem Taşoğlu "Zemheri Kapısı" adlı eseriyle birinciliği kazanırken, Umut Mehmet Yazlık "Toz Gibi" eseriyle ikinci, Fatma Zişan Görgülü de "Dualite" isimli eseriyle üçüncü oldu.

Programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, gençlerin tasarımlarını çok beğendiğini söyledi.

Gençlerin tasarımlarını heykel, resim ve ebru sergisi gibi gezdiklerini anlatan Çeber, şöyle devam etti:

"Gençlerin tasarımında sosyal hayatta yaşadıklarımız bulunuyor. Gençlerimizin tasarımlarını yaparken tarihimizden, kültürümüzden, değerlerimizden esinlenmeleri, dünyanın gündemiyle alakadar olmaları beni son derece etkiledi. Birbirinden güzel tasarımlar olsa da jüri üyelerinin sonuçlandırdığı dereceler oluyor. Yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu coğrafyanın çocuklarının çok çalışmak zorunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gençler değerlisiniz. Bu medeniyetin çocuklarısınız. Bu medeniyet bize şefkat ve sevgiyi veriyor. Siz de halılara o dokuyu ona göre dokuyorsunuz. Beceriklisiniz. Bizim çocuklarımızın dünyanın hiçbir çocuğundan eksiği yok. Yeter ki fırsat verelim. Türkiye Cumhuriyeti fırsatlar ülkesi, o yüzden kendimize, ülkemize güveneceğiz. Tasarım yüzyılına gidiyoruz. Bakın artık iki şey çok önemli, veri ve tasarım. Veri yüzyılındayız, veriyi yönetemezsek dünyayı yönetemeyiz. ve tasarım yüzyılı, kim tasarımı gerçekten beceriye dönüştürürse rekabet etme gücünü artıracaktır."

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan da halının şehir ve ülke için çok önemli bir sektör olduğunu belirterek, "İnşallah hep birlikte gençlerimizin önünü açacağız. Onlara öncülük yapacağız. Gaziantep'in gençleri gerçekten azimlidir ve atasından ne görmüşse onu devam ettirir. "diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

İki ayrı kategoride düzenlenen yarışmanın birincilerine 125, ikincilerine 100, üçüncülerine ise 75 bin lira para ödülü verildi.

Yarışmada finale kalan 20 tasarımcı ise tabletle ödüllendirildi.

Yarışmaya katılan finalistlerin tasarımları dokunmuş halı olarak GAİB hizmet binasında yıl sonuna kadar sergilenecek.