11. Dünya Helal Zirvesi Devam Ediyor: Türkiye-Suriye İş Forumu'nda Önemli Açıklamalar

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, üçüncü gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonundaki zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde sürüyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken, bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

Zirvenin üçüncü gününde düzenlenen Türkiye- Suriye İş Forumu'nda konuşan Ticaret Bakanlığı Orta Doğu Ülkeleri Dairesi Başkanı Sabahaddin Tarhan, 8 Aralık devriminden sonra Suriye ile ilişkilerin çok yoğun şekilde devam ettiğini ve Yayladağ Sınır Kapısı'nın hemen faaliyete başlamasının ilk önemli icraat olduğunu söyledi.

Tarhan, "Hemen sonrasında bakanımızın nisan ve ağustosta Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaretler, karşılıklı güven ve işbirliğinin yeniden tesisi noktasında önemli. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şaar'ın da Türkiye'yi ziyaretiyle beraber Türkiye-Suriye JETCO Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni kurmuş olduk. Suriye'nin kapasitesini geliştirmek için idari işbirliği anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma kapsamında Suriye bürokrasisinin yeniden inşası ve kapasitesinin kuvvetlendirilmesi için gerekli çalışmalara başlamış durumdayız." dedi.

"İlişkilerimizi daha da geliştireceğiz"

Suriye ile bugün aktarmasız taşımacılığın deneme seferlerinin yapıldığı ve transit taşımacılıkta yine deneme seferlerinin başladığını memnuniyetle gördüklerini belirten Tarhan, "İkili ticaret rakamlarına baktığımızda, 2024 yılında 2,6 milyar dolar olan ticaret hacmimiz bugün 10 ayda 2,9 milyar dolar seviyesinde. Ümit ediyoruz ki yılı 3 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmiyle kapatacağız." diye konuştu.

Tarhan, Suriye'nin yeniden imarıyla alakalı olarak faaliyetlerin devam ettiğini dile getirerek şunları ifade etti:

"Şam Havalimanı'nın yeniden inşası, enerji altyapısının yeniden tesisi konusunda ihalelerde Türk firmalarının başarıyla ülkemizi temsil ettiğini görüyoruz. İlerleyen dönemde de Suriyeli kardeşlerimizle, çalışma arkadaşlarımızla iki ülkenin menfaati doğrultusunda, karşılıklı kazanmanın tesis edileceği bir ortamda ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz."