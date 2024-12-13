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10 TL'ye tost satan esnaf nasıl kar ettiğini açıkladı

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Karaman'da 40 yıldır 25 metrekarelik dükkanda tostçuluk yapan Mevlüt Akkar, 10 TL'ye tost satıyor. Akkar, herkesin aklındaki "Nasıl kar ediyor?" sorusuna da yanıt verdi.

Karaman'da 40 yıldır 25 metrekarelik dükkanda tostçuluk yapan Mevlüt Akkar, 10 liraya sattığı tostlardan nasıl kar ettiğini açıkladı.

Kentte 3 çocuk babası Mevlüt Akkar, 40 yıl önce devraldığı dükkanda tost yapıyor. Her gün saat 06.30'da iş yerini açan ve akşam saatlerine kadar çalışan Akkar, sucuklu, peynirli ve yumurtalı tostları 10 liradan, karışık tostu ise 13 liradan satıyor.

10 TL'ye tost satan esnaf nasıl kar ettiğini açıkladı

SİMİT FİYATINDAN BİLE UCUZ

Simit fiyatından bile ucuza tost satan Akkar, "40 yıldır burada tost yapıp, satıyorum. 3 çocuğumu da buradan kazandığım parayla büyütüp, evlendirdim. Her gün saat 06.30'da iş yerimi açıyorum, akşam da bazen geç saatlere kadar açık kalıyorum. Yoğunluktan bazen tost bile yiyemiyorum. Şu an işlerimiz iyi durumda. Fiyatlarımızda her zaman uygun ve ben elimden geldiğince uygun vermeye çalışıyorum. Herkes, nasıl kar ettiğimi merak ediyor. Kar etmek çok kolay, çok hesap yapmazsan, kar edersin. Kanaat ettikten sonra bir insana yüzde 25 kar bile yeter. Yeter ki kanaat edeceksin. Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz" diye konuştu.

10 TL'ye tost satan esnaf nasıl kar ettiğini açıkladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

on liraya sattığı tost ne kadar yarımmı tammı çeyrekmi tost makinası gazlı fazla yakmaz ama kullandığı malzeme ne kadar

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Tavuğun Derisi ve gerisinden yapılmış bol baharatlı sucuklar

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Bizim esnafa ibret olsun. Ahlaklı adam. Büyük şehirlerdeki esnaf da olsun olsun 20 liraya satsın, hadi bilemedin 30 lira. Yahu bir tosta 150 lira fiyat çekmek nedir arkadaş? Kaşar ve sucuk Amerika'dan mı ithal ediliyor?

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