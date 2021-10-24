Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yerin yüzlerce metre altından çıkartılan rafineri tuzu dünyaya ihraç ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine tuz işletme tesisi kuran iş adamı Nihat Özpınar, 2023 yılına kadar 1 milyon ton tuz üretimi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında yaptığı ekonomik seferberlik çağrısı üzerine eski AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen'in de girişimleriyle Kırıkkale'ye tuz işletme tesisi kuran iş adamı Nihat Özpınar, 2023 yılına kadar 1 milyon ton toz üretmeyi hedefliyor. Yerin yüzlerce metre altından gün yüzüne çıkartılan tuz dünyaya ihraç ediliyor. Tesisin büyümesiyle yüzlerce insana da istihdam sağlanıyor.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine kurduk"

Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye döviz girdiği sağlamak için Avustralya'nın önde gelen tuz şirketi Salinen Group ile ortaklık anlaşması yaptıklarını söyledi. Tuzu dünyaya ihraç ettiklerini belirten Özpınar, "40 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Çok çeşitli sektörlerde faaliyetlerde bulundum. 2017 yılında safir tuzu devraldık. Akabinde kapasite oranlarımızı çok ciddi bir şekilde artırdık ve ihracata başladık. 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yatırım seferberlik çağrısı üzerine Kırıkkale'nin Çerikli beldesinde buradaki madenimizi işletmeye açtık, ihracata başladık. Her iki taraftan da ihracatımızı gün ve gün artırarak, büyüyerek buralara kadar geldik. Avrupa'nın önde gelen firmalarından Salinen Group Avustralya firmasıyla görüşmelere başladık. Bu görüşmelerimiz hayırlara vesile oldu. Yatırım ortaklığı kararı çıktı. Ortaklığımızı gerçekleştirdik" dedi.

"2023 hedefi 1 milyon tuz"

2021, 2022, 2023 yılları içerisinde 1 milyon ton rafineri tuz üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Özpınar, "2024-2025 yatırımlarımız da tekrar devam edecektir. Burada 1 milyon ton rafineri tuzun çok ciddi ve yüksek oranlarda ihracat hedefimiz olacaktır ve ithal ikamenin önüne de geçmeyi hedefliyoruz. Bir taraftan ülkemize döviz girmesini sağlayacağız. Bu tuzu dünya standartlarında üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Yurt dışına gidip işlenip bu ülkeye geri dönmeyecek"

Çerikli beldesindeki bu fabrikanın devreye alınmasıyla birlikte yüzlerce insana iş istidamı sağlayacaklarını dile getiren Özpınar, "Bu rakamlar da gittikçe yükselecek, bu rakamlar binleri bulacak. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımıza bu yatırım süreci içerisinde ve tüm bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu çok büyük bir proje olacak ve Türkiye'nin eseri olacak. Türkiye'den eskisi gibi yurt dışına gidip işlenip bu ülkeye geri dönmeyecek. Buradaki tuz dünyaya gidecek. Dünya pazarında yerimizi alacağız" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE