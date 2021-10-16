Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,19
|-6,15
|-32,95
|Acıpayam Selüloz
|16,03
|-4,58
|-5,86
|Adel Kalemcilik
|24,96
|-1,65
|-25,24
|Adese Gayrimenkul
|1,15
|-2,54
|-58,93
|Afyon Çimento
|3,41
|2,71
|-33,27
|AGESA Hayat Emeklilik
|22,18
|12,59
|29,44
|Ak Enerji
|1,81
|-3,21
|-18,10
|Akbank
|5,14
|-2,28
|-23,94
|Akçansa
|15,09
|-1,05
|-6,29
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-3,61
|-22,19
|Akfen GMYO
|5,87
|0,34
|124,83
|Akın Tekstil
|29,82
|-2,99
|-6,11
|Akiş GMYO
|1,70
|-2,30
|-39,12
|Akmerkez GMYO
|35,90
|-2,07
|-41,93
|Aksa
|19,89
|-1,63
|43,98
|Aksa Enerji
|6,44
|0,78
|73,12
|Aksigorta
|6,91
|-0,72
|-16,84
|Aksu Enerji
|16,45
|17,92
|117,96
|Alarko Carrıer
|286,50
|-1,24
|-21,19
|Alarko GMYO
|21,92
|0,55
|-13,46
|Alarko Holding
|8,43
|1,32
|-1,07
|Albaraka Türk
|1,79
|-1,10
|-7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,24
|8,33
|-14,90
|Alkim Kağıt
|14,58
|2,10
|12,64
|Alkim Kimya
|17,57
|6,94
|24,73
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,41
|-1,40
|-3,81
|Altınyunus Çeşme
|52,45
|-4,64
|4,98
|Anadolu Efes
|20,94
|-0,85
|-1,97
|Anadolu Grubu Holding
|23,26
|-3,57
|-10,97
|Anadolu Hayat Emek.
|9,85
|-4,37
|22,58
|Anadolu Isuzu
|17,60
|-0,73
|-2,22
|Anadolu Sigorta
|6,12
|-3,32
|-15,24
|Anel Elektrik
|2,61
|7,85
|-17,67
|Arçelik
|32,48
|1,56
|14,13
|ARD Bilişim Teknolojileri
|42,86
|-2,68
|-10,86
|Arena Bilgisayar
|9,20
|-2,02
|-15,61
|Armada Bilgisayar
|48,84
|1,12
|-0,49
|Arsan Tekstil
|4,27
|-2,73
|7,13
|Arzum Ev Aletleri
|16,75
|-3,46
|-30,68
|Aselsan
|16,49
|4,57
|-9,64
|Ata GMYO
|3,79
|-3,81
|-31,22
|Atakule GMYO
|2,67
|-2,91
|14,05
|Atlantis Yatırım Holding
|5,56
|-0,71
|0,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,37
|-2,14
|-21,71
|ATP Bilgisayar
|35,30
|2,80
|Avrasya GMYO
|1,88
|-9,18
|-28,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,39
|-7,36
|-25,31
|Avrupa Yatırım Holding
|6,56
|-0,15
|9,33
|Aydem Enerji
|6,72
|-2,33
|Ayen Enerji
|4,79
|-1,84
|-11,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,40
|0,00
|63,13
|Aygaz
|16,84
|3,31
|18,71
|Bagfaş
|20,08
|-11,54
|0,40
|Bak Ambalaj
|19,05
|0,00
|-3,67
|Balatacılar Balatacılık
|9,02
|4,28
|9,47
|Bantaş Ambalaj
|3,17
|-1,86
|1,39
|Banvit
|64,30
|0,47
|23,65
|Başkent Doğalgaz GMYO
|33,30
|16,35
|Baştaş Başkent Çimento
|9,37
|0,75
|-46,06
|Batı Çimento
|14,30
|1,71
|203,61
|Batısöke Çimento
|2,47
|-3,14
|1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|8,91
|-14,24
|-16,02
|Bera Holding
|9,83
|-2,77
|-51,53
|Berkosan Yalıtım
|7,33
|-7,22
|-17,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,00
|0,67
|48,51
|Beyaz Filo
|9,18
|2,23
|-8,92
|Bilici Yatırım
|14,10
|-8,91
|154,82
|Bim Mağazalar
|60,60
|-2,02
|-15,00
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,02
|8,60
|Birko Mensucat
|1,07
|0,94
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|9,35
|2,41
|Birlik Mensucat
|2,00
|-7,83
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|12,11
|-3,12
|-19,13
|BMS Çelik Hasır
|8,22
|-2,26
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,28
|-5,73
|Borusan Mannesmann
|22,40
|-2,35
|-19,42
|Borusan Yat. Paz.
|324,00
|-0,03
|-28,68
|Bosch Fren Sistemleri
|802,00
|1,62
|-34,78
|Bossa
|26,68
|-0,07
|49,47
|Brisa
|22,24
|3,35
|14,86
|Burçelik
|21,88
|-3,44
|4,09
|Burçelik Vana
|21,00
|-1,41
|-57,71
|Bursa Çimento
|3,71
|5,10
|-25,47
|Carrefoursa
|41,12
|-7,93
|-42,73
|Casa Emtia Petrol
|123,70
|-3,36
|16,70
|Ceo Event Medya
|10,79
|26,20
|67,81
|Coca Cola İçecek
|78,25
|-6,79
|23,21
|Cosmos Yat. Holding
|10,67
|2,69
|32,38
|Credıtwest Faktorıng
|4,65
|-1,48
|-20,78
|Çan2 Termik
|14,34
|-0,69
|Çelebi
|154,50
|1,58
|-15,35
|Çelik Halat
|6,10
|-1,29
|-32,95
|Çemaş Döküm
|1,13
|0,00
|-33,63
|Çemtaş
|13,56
|9,98
|-13,69
|Çimbeton
|202,40
|1,00
|-31,74
|Çimentaş
|26,48
|-1,93
|-26,77
|Çimsa
|29,80
|-4,91
|67,42
|Çuhadaroğlu Metal
|8,66
|5,87
|13,84
|Dagi Giyim
|3,14
|0,00
|-7,82
|Dagi Yatırım Holding
|12,30
|-0,89
|-4,65
|Dardanel
|2,54
|-0,39
|-52,30
|Datagate Bilgisayar
|13,11
|-2,67
|-18,62
|Demısaş Döküm
|6,84
|2,70
|5,63
|Denge Holding
|1,47
|-0,68
|-51,60
|Deniz GMYO
|1,62
|-2,41
|-12,05
|Derimod
|9,18
|-2,96
|-5,75
|Derlüks Yatırım Holding
|4,94
|-3,33
|-43,99
|Desa Deri
|7,98
|0,25
|-18,07
|Despec Bilgisayar
|9,03
|-0,44
|-30,86
|Deva Holding
|23,38
|5,79
|-2,82
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,01
|2,23
|2,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,23
|-10,00
|13,40
|Ditaş Doğan
|17,45
|8,39
|34,17
|DO-CO
|855,00
|13,05
|35,71
|Doğan Burda
|27,70
|-13,27
|23,44
|Doğan Holding
|2,55
|-1,16
|-14,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|-0,93
|-8,54
|Doğusan
|4,43
|-4,32
|1,14
|Doğuş GMYO
|9,15
|-2,66
|12,00
|Doğuş Otomotiv
|31,04
|-1,77
|19,74
|Döktaş Dökümcülük
|27,58
|-13,54
|-9,93
|Duran Doğan Basım
|16,03
|11,79
|52,81
|Dyo Boya
|9,82
|-1,11
|-12,69
|Eczacıbaşı İlaç
|5,75
|-0,35
|-20,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,22
|-3,45
|30,84
|E-Data Teknoloji
|10,01
|-0,69
|Edip Gayrimenkul
|3,72
|17,72
|12,05
|Ege Endüstri
|1.165,10
|4,03
|-30,02
|Ege Gübre
|172,10
|2,87
|19,97
|Ege Profil
|28,56
|6,57
|-25,31
|Ege Seramik
|14,96
|5,72
|54,83
|Egeplast
|22,62
|-5,36
|-32,07
|Ekiz Kimya
|6,10
|0,66
|-14,45
|Emek Elektrik
|2,92
|7,35
|2,27
|Eminiş Ambalaj
|18,90
|-1,25
|-48,70
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|5,62
|-11,10
|Enerjisa Enerji
|10,69
|1,91
|-7,29
|Enka İnşaat
|10,09
|0,00
|43,29
|Erbosan
|85,90
|-0,87
|111,81
|Ereğli Demir Çelik
|17,83
|4,45
|35,73
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,21
|-0,93
|Ersu Gıda
|4,79
|-6,26
|-3,04
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,02
|-3,00
|Escort Teknoloji
|5,06
|-4,35
|-22,98
|Esenboğa Elektrik
|27,26
|-5,15
|43,28
|Etiler Gıda
|5,09
|-7,29
|27,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,00
|-8,42
|30,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|-3,18
|-5,32
|Euro Yat. Ort.
|3,96
|20,73
|-10,84
|Euro Yatırım Holding
|1,86
|-2,62
|-34,51
|Europap Tezol Kağıt
|13,84
|-0,57
|Fade Gıda
|7,85
|-3,92
|50,91
|Fenerbahçe Futbol
|30,84
|-0,39
|4,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,50
|9,65
|-15,19
|F-M İzmit Piston
|100,90
|-1,08
|-17,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,30
|2,50
|-5,60
|Ford Otosan
|165,40
|7,19
|35,42
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|-2,33
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|19,40
|-5,73
|-7,53
|Galata Wind Enerji
|4,19
|1,45
|Galatasaray Sportif
|3,34
|-1,76
|-17,53
|Garanti Bankası
|8,93
|-3,98
|-12,03
|Garanti Faktoring
|13,00
|-3,77
|16,80
|Garanti Yat. Ort.
|2,26
|1,35
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,67
|-1,33
|12,55
|Gediz Ambalaj
|15,10
|-0,79
|12,69
|Gen İlaç
|12,77
|-7,26
|Gentaş
|3,03
|0,66
|-32,87
|Gersan Elektrik
|5,24
|0,00
|-14,66
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,40
|-6,67
|Global Men. Değ.
|5,81
|-4,28
|-3,33
|Global Yat. Holding
|1,84
|-3,16
|-47,63
|Good-Year
|8,50
|8,83
|6,67
|Göltaş Çimento
|37,48
|-0,58
|-8,68
|Gözde Girişim
|5,62
|-0,18
|-29,57
|GSD Denizcilik
|4,36
|2,59
|79,04
|GSD Holding
|2,66
|-4,32
|5,98
|Gübre Fabrik.
|49,20
|0,53
|-42,82
|Güler Yat. Holding
|2,41
|-2,03
|-30,40
|Halk GMYO
|2,26
|-3,00
|-25,85
|Hatay Tekstil
|15,70
|-2,79
|15,14
|Hedef Girişim
|2,70
|2,27
|6,94
|Hektaş
|8,06
|-3,59
|50,87
|HUB Girişim
|9,86
|2,60
|-45,82
|Hürriyet Gzt.
|2,05
|-4,21
|-2,38
|ICBC Turkey Bank
|5,31
|-3,80
|-18,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,24
|0,19
|221,25
|İdealist GMYO
|2,31
|-3,75
|-2,66
|İhlas Ev Aletleri
|0,93
|-2,11
|-50,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|-2,41
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,86
|-6,52
|-65,09
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-2,53
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,36
|-1,70
|36,89
|Info Yatırım
|4,32
|12,50
|-7,51
|İntema
|33,36
|-0,60
|-16,39
|Inveo Yatırım Holding
|95,55
|-1,70
|116,08
|İpek Doğal Enerji
|12,42
|2,05
|-5,05
|İskenderun Demir Çelik
|12,03
|2,82
|33,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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