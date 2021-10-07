Ürettiği 840 gram soğan şaşırttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürettiği 840 gram soğan şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ürettiği 840 gram soğan şaşırttı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki bir çiftinin bahçesinde yetiştirdiği en ağırı 840 gram gelen kuru soğanlar görenleri şaşırttı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki bir çiftinin bahçesinde yetiştirdiği en ağırı 840 gram gelen kuru soğanlar görenleri şaşırttı.

Şehitler Mahallesindeki evinin bahçesinde bulunan az miktardaki soğanları hasat eden Mehmet Çevik, soğanların normallerinden oldukça iri olduğunu fark etti. Soğanları tarttığında 800-840 gram civarında geldiğini gören Mehmet Çevik, soğanların fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım üzerine arkadaşları Çevik'i mesaj ve yorum yağmuruna tutarken, özellikle soğanın tohumunu nereden aldığını ve dev soğanları nasıl ürettiğini sordular.

Evinin bahçesinde yetiştirdiği soğanların tohumunu bir arkadaşından aldığını söyleyen Mehmet Çevik, " Arkadaşımın verdiği 15 civarında soğan tohumunu bahar aylarında domates ve biber ekimi için hazırladığım kanallarının kenarlarına diktim. Özel bir bakım yapmadım. Sadece büyükbaş hayvan gübresi kullandım. Bu kadar irileşeceğini hiç tahmin etmiyordum. Çok şaşırdım. Soğanlar çok iri olduğundan bir defada tüketmemiz imkansızdı. Bu nedenle söktüğüm soğanların bir kısmını arkadaşlara dağıttım" dedi. - KÜTAHYA

Ürettiği 840 gram soğan şaşırttı

Ürettiği 840 gram soğan şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Kilosu 60 bin liraya satılan safranın hasadına başlandı

Kilosu 60 bin liraya satılan safranın hasadına başlandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Mustafa Keser Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cristiano Burak Yılmaz Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ürettiği 840 gram soğan şaşırttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 10:57:21. #1.17#