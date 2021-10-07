Ürettiği 840 gram soğan şaşırttı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki bir çiftinin bahçesinde yetiştirdiği en ağırı 840 gram gelen kuru soğanlar görenleri şaşırttı.

Şehitler Mahallesindeki evinin bahçesinde bulunan az miktardaki soğanları hasat eden Mehmet Çevik, soğanların normallerinden oldukça iri olduğunu fark etti. Soğanları tarttığında 800-840 gram civarında geldiğini gören Mehmet Çevik, soğanların fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım üzerine arkadaşları Çevik'i mesaj ve yorum yağmuruna tutarken, özellikle soğanın tohumunu nereden aldığını ve dev soğanları nasıl ürettiğini sordular.

Evinin bahçesinde yetiştirdiği soğanların tohumunu bir arkadaşından aldığını söyleyen Mehmet Çevik, " Arkadaşımın verdiği 15 civarında soğan tohumunu bahar aylarında domates ve biber ekimi için hazırladığım kanallarının kenarlarına diktim. Özel bir bakım yapmadım. Sadece büyükbaş hayvan gübresi kullandım. Bu kadar irileşeceğini hiç tahmin etmiyordum. Çok şaşırdım. Soğanlar çok iri olduğundan bir defada tüketmemiz imkansızdı. Bu nedenle söktüğüm soğanların bir kısmını arkadaşlara dağıttım" dedi. - KÜTAHYA