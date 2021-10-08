Toyota C+walk ile yeni nesil mobilitenin tanımını yapıyor - Haberler Ekonomi
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Toyota C+walk ile yeni nesil mobilitenin tanımını yapıyor

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Toyota C+walk ile yeni nesil mobilitenin tanımını yapıyor

Toyota, herkes için hareket özgürlüğü sağlama felsefesi ve daha iyi bir mobilite toplumu yaratmak için atılımlarını sunmaya devam ediyor.

Toyota, herkes için hareket özgürlüğü sağlama felsefesi ve daha iyi bir mobilite toplumu yaratmak için atılımlarını sunmaya devam ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota "bir mobilite şirketi" olma yolunda yeniliklerinden biri olan C+walk yürüyüş alanı mobilite serisinde, C+walk T'yi tanıttı. Bu ürün, öncelikli olarak Japonya'daki Toyota yetkili satıcılarında yer alacak.

C+walk T, kullanımı kolay, üç tekerlekli, ayakta duran bir elektrikli mobilite aracı olarak dikkati çekiyor. Kolay biniş ve iniş için 150 mm yüksekliğinde alçak ve düz bir tabana sahip olan araç, yürüyüş alanlarında rahat kullanım sağlıyor. Ayrıca bu mobilite ürünü yan yana seyahati ve diğer yayalarla hareket halinde iletişimi kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

C+walk T çevre dostu olmasının yanı sıra tek bir kişiyle aynı oranda yer kaplıyor ve tipik insan yürüme hızlarında seyahate olanak tanıyor. C+walk T öndeki engellerle veya yayalarla çarpışmayı önlemeye yardımcı olan engel algılama özellikleriyle de donatıldı. Kullanımı kolaylaştırmak adına dik yokuşlardan inerken C+walk T eğim algılama özelliğiyle de otomatik olarak yavaşlıyor.

Yeni mobilite aracının potansiyel kullanım alanları olarak; büyük ölçekli tesisler arasında seyahat etmenin ve yaşlı kullanıcıların hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra büyük park ve diğer tesislerde yapılan aktivite turları da gösteriliyor. Araç aynı zamanda uzun mesafeleri yürümekte zorlanan kişilere destek sağlayabilecek ve yaşam alanlarının genişlemesine katkıda bulunacak.

Toyota, kullanımı kolay ve seyahat etme isteği uyandıran mobilite ürünleri sunarak mümkün olduğu kadar çok insana hareket özgürlüğüyle mutluluk getirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda önümüzdeki dönem için C+walk serisinde oturan tip ve tekerlekli sandalye bağlantılı modeller geliştiriliyor.

Çıkarılabilir lityum iyon batarya ile sunulan araç yaklaşık 2.5 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Tipik insan yürüme hızlarında, tek şarj ile yaklaşık 14 km yol kat edebiliyor. 0.59 metre dönüş yarıçapıyla ise yerinde dönüş yapabilecek şekilde tasarlandı. C+walk T'nin başlangıç fiyatı Japonya'da 341 bin Japon yeni olarak açıklandı.

Türkiye'de de "Mobilsen Özgürsün" kampanyası başlatıldı

Mobilite ile insanların hayatını her alanda kolaylaştırmayı amaçlayan Toyota, Türkiye'de "Mobilsen Özgürsün" kampanyası ile yeni nesil mobilitenin tanımını yeniden yapıyor. 7'den 77'ye herkesin özgürce hareket ettiği bir dünya gerçekleştirmek amacıyla yola çıkan Toyota, bir otomobil şirketi olmanın yanı sıra insanlık için ileri teknoloji ürünü her türlü çözümü üreten bir "mobilite" şirketi olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya ile aynı anda başlatılan bu hareket ile engellilerin, hastalıklarından dolayı hareketleri kısıtlı kişilerin, yaşlıların, en küçüğünden en büyüğüne tüm bireylerin dünya üzerinde özgür, rahatça ve keyif alarak hareket etmelerini sağlayacak yüksek teknolojiye sahip ürünlerin toplumun hizmetine sunulması hedefleniyor.

Bu amaçla devreye alınan mobilsenozgursun.com mikro sitesinde ise Toyota'nın tüm mobilite çalışmaları ve yeni vizyonu aktarılıyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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