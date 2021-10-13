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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 962 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 962 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 65 bin 369 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 12 milyon 97 bin 560 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 962 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 741 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 51 lira 36 kuruş, satış fiyatı 2 bin 873 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 159 milyon 99 bin 697 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 157 milyon 413 bin 812 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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