Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına kadar artırma yetkisi verildi

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulunda, kabul edilerek yasalaştı.

Yeni kanunla, sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanı'na tanınan yetki genişletildi.

CUMHURBAŞKANI OTOMOBİL VE SİGARA VERGİSİNİ 3 KAT ARTIRABİLECEK

Kanunda yer verilen II sayılı listedeki yani otomobil gibi mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırları 3 katına, III sayılı liste B cetvelindeki mallar yani sigara ürünleri için asgari maktu vergi 3 katına kadar çıkarılabilecek.

İŞTE MADDENİN İÇERİĞİ

Kabul edilen 56. maddede, "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan 'bir katına' ibareleri 'üç katına' şeklinde ve (c) bendinde yer alan 'malların' ibaresi 'mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü' şeklinde değiştirilmiştir." ifadeleri yer alıyor.

SIFIRA İNDİRME YETKİSİ DE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı'nın mevcut yetkilerine göre söz konusu kalemlerde vergiyi bir katına kadar artırma yetkisi bulunuyordu. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın söz konusu vergileri sıfıra kadar indirme yetkisi de devam edecek.

CHP KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Vergi Usul Kanunu'nun Meclis'ten geçmesinin ardından söz konusu vergi artışı yetkisiyle ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç karara tepki gösterdi. Özkoç açıklamasında, "Az önce TBMM'de Millet İttifakı'nın muhalefetine rağmen Cumhurbaşkanına; "tütün ürünlerinin" ve "araçların" özel tüketim vergileri ile oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını "üç katına" kadar artırma yetkisi verildi." ifadelerini kullandı.

II SAYILI LİSTENİN KAPSAMI

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede, yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak, gemi, yat, eğlence ve spor tekneleri gibi taşıtlar yer alıyor.

III SAYILI B CETVELİNİN KAPSAMI

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, tütün içeren sigaralar ve makaron gibi ürünler III sayılı listenin B cetvelinde yer alıyor.

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