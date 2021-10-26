SAHA İstanbul, SAHA EXPO 2021 ile oyunun kurallarını yeniden yazıyor

Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul, 10- 13 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceği SAHA EXPO 2021 fuarı ile birçok ilke imza atacak. 10-13 Kasım tarihleri arasında hibrit olarak başlayacak fuar, 15 Kasım tarihinde sanal fuara dönüşecek.Savunma ve havacılık sanayisinde dünyanın ilk hibrit fuarı olacak SAHA EXPO 2021, 15 Kasım'da 3D Sanal Fuar olarak devam edecek ve 15 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçileri için açık kalacak. Gerçek fuar deneyimini, sanal bir ortamda ziyaretçilerine yaşatacak olan SAHA EXPO'ya, 7/24 giriş sağlanabilecek ve gerçek bir fuarda yapılabilecek tüm hizmetlerden faydalanılabilecek.

YENİ KURALLAR VE YÜKSEK TEKNOLOJİLER TANITILACAK

Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen fuar 40 bin metrekarelik alanda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşecek. BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ (TAI & TEI), ROKETSAN, HAVELSAN, BMC, STM, KALE GROUP, FNSS, TAIS, PRATT & WHITNEY, DOWAKSA, UKRSPECEXPORT, IVCHENKO-PROGRESS ve MOTOR SICH gibi firmaların yer alacağı fuarda, başka savunma fuarlarda yer almayan; insansız silahlı ve silahsız hava aracı, helikopter, uçak, zırhlı araç, silah, roket ve mühimmat imalatı, denizaltı ve savaş gemilerinin üretimi, tank ve teçhizatları, haber leşme cihaz ve ekipmanlarının üretimi, siber güvenlik, yazılım ve donanım geliştirilmesine kadar savunma, havacılık ve uzay sektöründeki en son teknolojiler ile üretilen birçok ürün ilk defa sektöre tanıtılacak.

SAHA İSTANBUL, SAVUNMA SANAYİSİNİ SAHA EXPO HİBRİS 2021'DE BULUŞTURUYOR

Savunma, deniz ve havacılık sektörlerindeki en gelişmiş teknolojilerin sergileneceği fuarda, katılımcılar, uluslararası üreticiler ve küresel ölçekteki ürün ve hizmet tedarikçileri ile bir araya gelecek. Bu yıl 25 binin üzerinden ziyaretçinin beklendiği SAHA EXPO 2021, parça bileşen, alt sistem ve sistem üreten yüzlerce KOBİ'yi dünya çapında bilinen platform üreticileriyle bir araya getirmekte önemli bir rol oynayacak. Kobilerle yerli ve yabancı platform üreticileri ve delegasyonların bir arada olacağı fuarda 10 binin üzerinde B2B/B2G görüşme yapılacak.

SAHA EXPO fuar alanında, dünyaca ünlü firmalar, sektörün liderleri ve sektöre yön verenler düzenlenen uluslararası panellerde bir arada olacaklar. Start-Up firmalarının sunumlarını yapabilecekleri özel alanların da olacağı fuarda, anlaşmaları yapılmış projelerin imza törenleri de gerçekleşecek. Katılımcılar en son teknolojik savunma sanayi ürünlerinin bazılarının sunum ve lansmanlarını ilk kez SAHA EXPO 2021 Hibrit fuarında yapacak.

FİZİKİ FUAR DENEYİMİ SANAL PLATFORMA TAŞINDI

15 Kasım tarihinde sanal platforma taşınacak olan Saha EXPO da özel tasarlanmış gezinti yapılabilen interaktif 3 Boyutlu fuar alanı, Minimap ve sunum yapılacak odalar tasarlandı. Katılımcılar stantlarında 3D ürün, afişler, TV'lerde oynatılacak videolar, logolar ve Dijital katalogda yer alacak 2D ve 3D ürün görseller gibi fiziki bir fuarda olan tüm promosyon faaliyetlerini sergileyebilecekler. Dijital katalogda yer alan ürünler 3 Boyutlu olarak 360 derece incelenebilecek, ürünlere yakınlaşılıp uzaklaşılabilecek, ürünler ile ilgili detaylı bilgiler bulunacak.? Ziyaretçiler, gezindikleri stantlarda ürünleri favoriye alabilecek, kartvizit bırakılabilecek, sosyal medya paylaşımı yapılabilecekler.? Bununla birlikte "BizBize" yazılımı üzerinden sınırsız sayıda video konferans ile B2B görüşme yapılabilecek. Sanal Fuar katılımcıları ile görüşme yapmak isteyen ziyaretçiler daha detaylı firma bilgilerini doldurup toplantı talebinde bulunabilecek.

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