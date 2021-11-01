Rekabet Kurulu, Şişecam'ın ön araştırma sürecini, firmanın taahhüdüyle sonlandırdı - Haberler Ekonomi
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Rekabet Kurulu, Şişecam'ın ön araştırma sürecini, firmanın taahhüdüyle sonlandırdı

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Rekabet Kurulu, Şişecam'ın ön araştırma sürecini, firmanın taahhüdüyle sonlandırdı

Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ hakkında yürütülen ön araştırmayı, teşebbüslerin sunduğu taahhüt paketinin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle sonlandırma kararı aldı.

Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ hakkında yürütülen ön araştırmayı, teşebbüslerin sunduğu taahhüt paketinin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle sonlandırma kararı aldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, teşebbüsler hakkında yürütülen ön araştırma süreci devam ederken, firmalar tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunuldu.

Gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucunda, taraflarca kurula detaylı bir taahhüt paketi sunuldu. Rekabet Kurulu tarafından dosyanın müzakeresi sonucunda, sunulan taahhütlerin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek, ön araştırmanın sonlandırılmasına karar verildi.

Kararın gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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