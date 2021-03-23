Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi

10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edildi. Buna göre, kamuda taşıt alımı ve kiralamasına katı sınırlamalar getirilecek.