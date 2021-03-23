Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi
23.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:05
10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edildi. Buna göre, kamuda taşıt alımı ve kiralamasına katı sınırlamalar getirilecek.
Ekonomide Reform takvimini açıklayan Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun." notunu düştü. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı'na göre, kamuda taşıt alımı ve kiralamasına katı sınırlamalar getirilecek.
Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda öne çıkan 10 ana başlık şöyle:
- Kamu Maliyesi
- Fiyat İstikrarı
- Finansal Sektör
- Cari Açık
- İstihdam
- Kurumsal Yönetişim
- Yatırımların Teşvik Edilmesi
- İç Ticaretin Kolaylaştırılması
- Rekabet
- Piyasa Gözetimi ve Denetimi
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Kaynak: Anadolu Ajansı