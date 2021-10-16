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Organize Sanayi Bölgeleri Derneğinde Hilmi Uğurtaş yeniden seçildi

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Organize Sanayi Bölgeleri Derneğinde Hilmi Uğurtaş yeniden seçildi

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) yönetim kurulu başkanlığına mevcut başkan Hilmi Uğurtaş yeniden seçildi.

İZMİR (AA) - Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) yönetim kurulu başkanlığına mevcut başkan Hilmi Uğurtaş yeniden seçildi.

Derneğin 12 ve 13'üncü olağan genel kurulu İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İAOSB) konferans salonunda gerçekleşti.

Divan Başkanlığını Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk'un yaptığı genel kurulda konuşan OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde yapılması planlanan değişiklikle ilgili değerlendirmede bulundu.

Yapılması düşünülen değişiklikle birlikte OSB yönetimlerinin yeniden il mülki idare amiri başkanlığında oluşturulacak müteşebbis heyetler ile yönetileceğini belirten Uğurtaş, "Buna göre, 4562 Sayılı OSB Kanunu'na eklenecek olan geçici 18'inci maddenin yürürlüğe girmesiyle genel kurul aşamasına geçmiş olan OSB'lerde en geç 3 ay içinde genel kurul yapılarak müteşebbis heyet oluşturulacak. OSB Katılımcıları, kendi aralarından yapı kullanma izni almış olan en az 8 asıl, 8 yedek, en fazla 14 asıl, 14 yedek üye seçecek. Bu üyelerin de mülki amir hariç görev süreleri 2 dönem ile sınırlandırılacak." diye konuştu.

Uğurtaş, değişikliğe gidilmeden önce siyasi partilere durumu anlatacaklarını ve sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.

Genel kurulda Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen ve Anadolu OSB Başkanı ve OSBDER Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kutsi Tuncay da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından gerçekleşen seçimde İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtaş yeniden başkanlığa seçildi. Uğurtaş'ın listesinde, Tekirdağ Çerkezköy OSB Başkanı Eyüp Sözdinler, İstanbul Dudullu OSB Başkanı Murat Önay, Kocaeli-Gebze OSB Başkanı Vahit Yıldırım, İstanbul Birlik OSB Başkanı Şenol Telli, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve Bursa Hasanağa OSB Başkanı Ömer Faruk Korun yer aldı.

AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Haberleri
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Haber: Organize Sanayi Bölgeleri Derneğinde Hilmi Uğurtaş yeniden seçildi - Haberler Ekonomi
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