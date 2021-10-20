Ordu'da üreticilere 54,5 ton tohum dağıtıldı

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce "Kendi kendine yeten bir Ordu" sloganıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Mesudiye ilçesindeki üreticilere 54.5 ton sertifikalı buğday tohumu ve Macar fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında Mesudiye ilçesindeki üreticilere 34,5 ton sertifikalı buğday tohumu ve 20 ton Macar fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım törenine Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve üreticiler katıldı.

54.5 ton yem bitkisi ve buğday tohumu dağıtıldı

Dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, dağıtılan 54,5 ton yem bitkisi ve buğday tohumunun toprakla buluşturulmasıyla birlikte, hem stratejik bir ürün ve temel gıdalardan olan buğdayın, hem de hayvan yetiştiriciliğinde en önemli girdi maliyetli olan yem bitkisinin desteklenmesinin sağlandığını söyledi.

ÜRETİCİLER PROJELERE İLGİ GÖSTERİYOR

Son iki yılda Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projelerle birlikte, kent genelindeki 10 bin dekar atıl tarım arazisinin değerlendirilerek üretime kazandırıldığını belirten Ultav, "Özellikle fındık tarımının diğer ilçelere göre daha az yapıldığı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde adeta bir üretim seferberliği başlatıldı. Üreticilerin de projelere ilgili göstermesiyle her geçen gün ekili alanlar artıyor" dedi.

HEDEF: KENDİ KENDİNE YETEN ORDU

"Mesudiye ilçemizde ata tohumumuz siyez buğdayı ile yonca, korunga, fiğ gibi yem bitkilerinin üretimi son yıllarda önemli ölçüde arttı" diyen Ultav, "Korona virüs salgını sonrası ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilimizde de köyüne dönüp burada atalarının toprağına sahip çıkarak üretime başlayan birçok insan oldu. Genç, dinamik, bilgili, öğrenmeye ve kendisini geliştirme açık olan bu insanlar ile yörede tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan insanların tarımsal üretime katılmasıyla bir taraftan üretim artarken bir taraftan da "kendine yeten bir Ordu" modeli hayata geçiyor" diye konuştu.

14 BİN DEKAR ATIL ARAZİ TARIMA AÇILDI

Yapılan dağıtımla birlikte 4 bin dekar daha tarım arazisinin üretime kazandırılacağını vurgulayan Ultav, "Son iki yıllık süreçte uygulanan Halep keçisi, kaz, manda, siyez buğdayı, yem bitkisi projeleriyle birlikte Mesudiye, tarımsal üretimde önemli bir noktaya geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak geniş ekilebilir tarım arazileri, yaylalar ve muhteşem bir doğaya sahip olan Mesudiye'yi tarım ve hayvancılık merkezi yapma yolunda yapılan çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Yapılan bu tohum dağıtımıyla birlikte 4 bin dekar atıl tarım arazisi daha üretime kazandırılarak ilimizde toplamda 14 bin dekar arazi değerlendirilmiş olacak" şeklinde konuştu.

(Metin Akyürek/İHA)